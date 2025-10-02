Varga Barnabás fejesével Belgiumban aratta első El-alapszakasz-győzelmét a Ferencváros

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)

Genk, Cegeka Arena, 13 743 néző. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök

GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O'Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Varga B. (44.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Nem tartozik Belgium legizgalmasabb városai közé Genk. A körülbelül 66 ezres lélekszámú flandriai iparváros központja minden, csak nem magával ragadó: főútja mentén egymást váltják a jellegtelen épületek, a sétálóövezet és a vendéglőkkel teli főtér sem kívánkozik képeslapra, legfeljebb a kertvárosi részei nevezhetők bájosnak. Genthez, Bruges-höz vagy Leuvenhez mérve lehangoló a település, semmiképpen sem érdemes több napot szánni rá: gyalog harminc perc vagy egy óra alatt kényelmesen be lehet barangolni. A belvárosban alig akad nyoma annak, hogy itt játszik Belgium elmúlt három évtizedének egyik legsikeresebb futballklubja, a négyszeres bajnok és ötszörös Belga Kupa-győztes KRC Genk. A csapat jelenlétére csupán a buszpályaudvar tövében lévő Beobank (amely egyébként 2013 óta a klub mezszponzora) fiókjának emeleti korlátjáról lelógó kék és fehér mezei utalnak, mi nem futottunk bele másba. A város is csöndes volt napközben, a szurkolók csak néhány órával a kezdő sípszó előtt gyülekeztek a stadion környékén.

A Cegeka Arenában sem uralkodott nyomasztó légkör, ami nem csoda, hiszen a helyieket nem hozta lázba a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzés. Előre lehetett borítékolni, hogy nem lesz telt ház, a meccsnap reggelén ugyanis azt az információt kaptuk, hogy mintegy tizennégyezer nézőt várnak a szervezők. Mindez azért volt csalódást keltő, mert az együttes hazai átlagnézőszáma még úgy is meghaladja a tizenhatezer-ötszázat, hogy az elmúlt évtized legrosszabb idényrajtján van túl a KRC: kilenc fordulót követően 11 ponttal kilencedik a tabellán.

Az FTC-nél aligha bánták, hogy nem volt nyomasztó a hangulat (a honi futballközegben szocializálódóknak meglepő lehet, hogy a belga klub otthonában a hazai szurkolók még csak ki sem fütyülték a bemelegíteni kivonuló Ferencváros-játékosokat). Robbie Keane vezetőedző a találkozót megelőző sajtótájékoztatóján elmondta, együttese szeretné uralni a játékot, ennek szellemében támadó szellemű társaságot küldött a pályára. Az ír szakember kitartott a 3–5–2-es hadrend mellett, ám a Plzen ellen 1–1-es döntetlent kicsikaró csapaton több helyen változtatott. Az eltiltását töltő Cebrail Makreckis helyét Cadu vette át a jobbhátvéd posztján, Ötvös Bence helyett Jonathan Levi játszott, míg a sokak által a válogatott kezdő tizenegyébe követelt Gruber Zsombort a cserék közé nevezte, a 21 éves támadót Lenny Joseph helyettesítette. A sérüléssel bajlódó Lisztes Krisztián és Júlio Romao kimaradt a meccskeretből, viszont az ETO FC elleni vasárnapi bajnokit lábfájdalmak miatt kihagyó Naby Keita visszatért a csapatba.

Noha eleinte bátor volt a Ferencváros, rögvest szögletet harcolt ki, kisvártatva jött a figyelmeztető jel. A 3. percben Dibusz Dénes nagy védésére volt szükség, hogy ne kerüljön hátrányba a csapat. Hamar kiderült, hogy a Genk jól ismerte fel az ír Callum O’Dowda helyezkedésbeli fegyelmezetlenségét, a belgák többször is jól forgatták át a labdát az oldalára és jutottak el beadásig. Az első vendéghelyzetre a 17. percig kellett várni, a félpályától meginduló Jonathan Levi lövőhelyzetig zakatolt, azonban métereket tévesztett.

Hiába védekezett öt védővel az FTC, és zárt vissza Naby Keita is, a Genk sokszor el tudta juttatni az elmozgó elöl lévőknek a labdát, egy-egy passzal átjátszotta a sorokat. A Ferencváros labdakihozatala megnehezült a hazaiak letámadásával, és rendszerint abban merült ki, hogy valamelyik védő előrebikázta a labdát, amit Varga Barnabás és Lenny Joseph vagy megtartott, vagy nem – ez nem festett valami jól. A vendégek hátsó sorának tagjai, különösen a szélen játszók, nem érezték egymás mozgását, többször is előfordulhatott volna, hogy valaki beragad és les helyett ziccert alakítanak ki a belgák – szerencsére nem éltek a kínálkozó lehetőséggel. Nyomasztó volt azonban a rengeteg beadás, rendre jó ívben érkezett középre a labda, úgyhogy dicséret illeti a védőket, hogy felszabadítottak. A 35. percben Dibusz Dénes túl sokáig birtokolta a labdát, a játékvezető az új szabályt betartva szögletet ítélt, és csak kevésen múlt, hogy nem fázott rá a válogatott kapus, mivel alászaladt a labdának. A 42. percben gyors kontrát vezetett a Ferencváros, Lenny Joseph lövése után Hendrik Van Crombrugge hárított. Két perccel később már nem védhetett: Jonathan Levi jobbal adott középre, Varga Barnabás pedig szenzációsan bólintotta a labdát a bal felső sarokba. A csatárra nemzetközi szinten sincs ellenszer, az európai kupaporondon 31 mérkőzésén a 23. gólját szerezte (és hét gólpassza is van).

Meglepetésszerűen ért véget az első játékrész, hiszen nem volt benne a levegőben, hogy a Ferencváros vezetést szerez, amint az sem, hogy a fordulás után rögtön tizenegyest kap Lenny Joseph buktatása miatt (Hendrik Van Crombrugge nagyot hibázott). Varga Barnabás büntethetett volna, csakhogy a kapus olvasta a szándékát, középen maradt és védett – ez volt a támadó harmadik kihagyott tizenegyese az FTC-ben. Kisvártatva Robbie Keane kényszerből cserélt, a sérülést szenvedő Callum O'Dowda helyett Nagy Barnabás lépett pályára, egyúttal az első félidőben előrébb helyezkedő Tóth Alexet hátrébb vonta, és Jonathan Levit tolta a támadók mögé. A Genk ezután ismét rákapcsolt, az 54. percben Jarne Steuckers a jobb oldali kapufát találta el. A 62. percben Dibusz Dénes védett óriásit, az Ibrahim Cissén megpattanó labda vetődés közben elakadt a lábában. Ezután Lenny Joseph ment rá a látványra, de Van Crombrugge a helyén volt a szép ollózása után.

A Ferencváros játéka óriásit javult az első félidőhöz képest, ugyanakkor a 70. perc környékén a házgazda fölénye egyre nagyobb lett, veszélyes helyekről végezhetett szabadrúgásokat, a labda azonban mindannyiszor elakadt a sorfalban. A hajrára Robbie Keane három középpályást is pályára küldött, abban bízva, hogy a középső területen minél több párharcot nyerjen csapata, és ez jó döntésnek bizonyult. Az FTC átvészelte a hétperces hosszabbításban a belga rohamokat, szervezetten védekezett, így bravúrgyőzelmet aratott a Genk otthonában – a zöld-fehérek két főtáblás mérkőzés után négy ponttal állnak! 0–1

