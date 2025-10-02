„Szinte biztos voltam benne, hogy a kapus elmegy valamelyik irányba” – Varga Barnabás a kihagyott büntetőjéről

„Ez az eddigi legnagyobb győzelmünk az idényben, azért itt nem könnyű nyerni – mondta az M4 Sportnak Varga Barnabás. – Nagyon fontos volt, hogy el tudjuk vinni ezt a három pontot. Tényleg rendkívül nehéz mérkőzés volt, úgyhogy köszönjük a szurkolóknak is, hogy ennyien elkísértek. (...) Jól éreztem magamat a védők között, jól sikerültek a párharcok. Ezekből sok akciót is tudunk vezetni, ha lecsúsztatgatom, és össze tudják szedni a társak. A második félidőben még ez is ült, voltak helyzeteink. Örülök, hogy át tudtuk menteni azt a formát, amit a Plzen ellen a második játékrészben mutattunk. Remélem, a hétvégére is megmarad ez a lendület, és akkor nyugodtan mehetünk szünetre.”

Az összecsapás győztes gólját szerző csatár a találatáról is beszélt, és szóba került a kihagyott tizenegyes is.

.„Szeretem ezeket a szituációkat, úgyhogy örülök, amikor ilyen beadások jönnek, amire van időm érkezni, jó ritmusban felugrani, és hál' istennek sikerült is kihasználni – majd rátért a büntetőre a magyar válogatott labdarúgó. – Általában előre eldöntöm, hová lövöm a tizenegyest. Ha középre rúgom, akkor már semmiképp sem szeretem laposan, ezért emeltem meg. Nagyon régen lőttem középre, igazság szerint le akartam tutizni, és szinte biztos voltam benne, hogy a kapus elmegy valamelyik irányba. Ezt éreztem a legbiztosabb megoldásnak, ám egyáltalán nem bizonyult annak.”

A 30 éves játékos örül neki, hogy a kihagyott büntetőnek nem volt igazából jelentősége, mert jól védekezett az FTC: „Azt éreztem, az elején az ellenfél játszott kicsit jobban, mi inkább a kontrákra alapoztunk, és túl sokszor nem tudtuk eljutni a másik kapuig, talán kétszer-háromszor. A második félidőben már nem igazán tudott veszélyeztetni a Genk annak ellenére, hogy támadnia kellett. Stabilan álltunk a lábunkon, még így is, hogy a tizenegyest kihagytam, mert a kettő null azért megnyugtatóbb eredmény lett volna. De ez is benne van a fociban, örülök, hogy a srácok lehozták a meccset hátul, és nem kaptunk gólt.”