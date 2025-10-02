„Szinte biztos voltam benne, hogy a kapus elmegy valamelyik irányba” – Varga Barnabás a kihagyott büntetőjéről

„Ez az eddigi legnagyobb győzelmünk az idényben, azért itt nem könnyű nyerni – mondta az M4 Sportnak Varga Barnabás. – Nagyon fontos volt, hogy el tudjuk vinni ezt a három pontot. Tényleg rendkívül nehéz mérkőzés volt, úgyhogy köszönjük a szurkolóknak is, hogy ennyien elkísértek. (...) Jól éreztem magamat a védők között, jól sikerültek a párharcok. Ezekből sok akciót is tudunk vezetni, ha lecsúsztatgatom, és össze tudják szedni a társak. A második félidőben még ez is ült, voltak helyzeteink. Örülök, hogy át tudtuk menteni azt a formát, amit a Plzen ellen a második játékrészben mutattunk. Remélem, a hétvégére is megmarad ez a lendület, és akkor nyugodtan mehetünk szünetre.”
Az összecsapás győztes gólját szerző csatár a találatáról is beszélt, és szóba került a kihagyott tizenegyes is.
.„Szeretem ezeket a szituációkat, úgyhogy örülök, amikor ilyen beadások jönnek, amire van időm érkezni, jó ritmusban felugrani, és hál' istennek sikerült is kihasználni – majd rátért a büntetőre a magyar válogatott labdarúgó. – Általában előre eldöntöm, hová lövöm a tizenegyest. Ha középre rúgom, akkor már semmiképp sem szeretem laposan, ezért emeltem meg. Nagyon régen lőttem középre, igazság szerint le akartam tutizni, és szinte biztos voltam benne, hogy a kapus elmegy valamelyik irányba. Ezt éreztem a legbiztosabb megoldásnak, ám egyáltalán nem bizonyult annak.”
A 30 éves játékos örül neki, hogy a kihagyott büntetőnek nem volt igazából jelentősége, mert jól védekezett az FTC: „Azt éreztem, az elején az ellenfél játszott kicsit jobban, mi inkább a kontrákra alapoztunk, és túl sokszor nem tudtuk eljutni a másik kapuig, talán kétszer-háromszor. A második félidőben már nem igazán tudott veszélyeztetni a Genk annak ellenére, hogy támadnia kellett. Stabilan álltunk a lábunkon, még így is, hogy a tizenegyest kihagytam, mert a kettő null azért megnyugtatóbb eredmény lett volna. De ez is benne van a fociban, örülök, hogy a srácok lehozták a meccset hátul, és nem kaptunk gólt.”
„Látszott a mérkőzés alatt, hogy ez komoly győzelem lehet, hiszen a hazaiak jól játszották, kreatívak voltak – értékelte a találkozót Dibusz Dénes a televízió kamerája előtt. – Főleg az első félidőben okoztak gondokat, és többször is a védelmünk mögé tudtak kerülni. Szerencsére csak egy-két helyzetük volt ebből, és istenigazából nagy probléma nem lett belőlük, de mégis azt éreztük, hogy nem mi uraljuk a meccset. Viszont az első félidő végén Levi jól megugrott, Varga Barni gyönyörűen befejelte – akkoriban érezhető volt, hogy meg tudjuk tartani a labdát, hogy az ötven-ötvenes szituációkból mi kerülünk ki győztesen, melyekből addig nem igazán tudtunk profitálni. A második játékrészben, főleg a hajrában, már nagyon kellett küzdeni, mert mindent egy lapra feltéve jöttek a belgák, de szerencsére kihúztuk a végét is.”
A Fradi kapusának a találkozó elején szabadrúgás után védenie kellett, és úgy véli, a Genk helyzete miatt még éberebb lett a magyar csapat.
„Lehet, az egy jó kis ébresztő volt, hogy egy pillanatig sem lankadhat a figyelmünk. Érezhető volt, hogy többnyire a bal oldalunkon próbáltak mögénk kerülni, ezt átbeszéltük a szünetben, hogy mi erre a megoldás, és hogyan tudunk ennek elébe menni. Szerintem a második félidőben már nem is voltak ilyen gondok, egy átlövésük volt, egy-egy rögzített helyzet, de igazából ziccerbe nem tudtak kerülni. Megbeszéltük a meccs előtt, hogy egyéni hibák és figyelmetlenségek ne legyenek, és ezek számát sikerült egész alacsonyan tartanunk” – vélekedett a 34 esztendős futballista.
Szóba került még az a szituáció is – videó itt! –, amikor a kapus túl sokáig tartotta a kezében a labdát, ami miatt a játékvezető a nyár óta élő szabály értelmében szögletet ítélt a Genknek.
„Kicsit lassan álltunk fel. Korábban volt, hogy ki tudtam tenni kézzel a labdát, itt lassabban rendeződtünk, és abban a pillanatban, amikor feldobtam a labdát, hogy kirúgjam, a játékvezető belefújt a sípba. Nyilván az új szabály értelmében ilyenkor szöglet következik, de szerencsére nem lett belőle baj, utána pedig már fokozottan figyeltem arra, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe” – zárta gondolatait Dibusz.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)
Genk, Cegeka Arena, 13 743 néző. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O'Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)