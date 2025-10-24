Nemzeti Sportrádió

„Nem tagadtuk meg a belépést” – hárít az osztrák belügy a Fradi-szurkolók ügyében

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.24. 10:50
null
Fotó: Facebook
Címkék
FTC szurkolók Salzburg Európa-liga Ferencváros
Egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot a Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre különvonattal utazó szurkolók ügyében – az osztrák belügyminisztérium állítása szerint nincs róla szó, hogy megtagadták volna a drukkerek belepését az országba – írja az APA.

 

Mint ismeretes, a magyar–osztrák határról visszafordították a Ferencváros szurkolóit a csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzésre szállító különvonatot, így a meccsre igyekvő magyar szurkolóknak csak a töredéke érkezett meg az osztrák városba, hogy buzdítsa kedvenceit. A Salzburger Nachtrichten beszámolója szerint az osztrák rendőrség azért nem engedte át a szurkolói vonatot a határon, mert a drukkerek „tűzijátékoztak és nem megfelelően viselkedtek”.

Az osztrák hírügynökség, az APA a salzburgi hírportál értesüléseit részben alátámasztja, ám az osztrák belügyminisztérium közleménye alapján azt közölte: a vonatot a mozdonyvezető állította meg, mert nem volt hajlandó továbbszállítani az állítólag balhézó Fradi-drukkereket.

„A rendelkezésre álló információk alapján a szurkolókat szállító mozdony vezetője magyar földön állította meg a vonatot kora este, és nem volt hajlandó tovább szállítani a rendbontókat. A magyar hatóságok ezt követően közbeléptek, és megszervezték a drukkerek visszatérését Budapestre.

Az osztrák rendőrséget értesítették az incidensről, és készen álltak a határ nickelsdorfi oldalán. Miután azonban az összes intézkedést elvégezték Magyarországon, hivatalos közbelépésre nem volt szükség.

A szurkolók beutazásának állítólagos elutasításáról, illetve megtagadásáról szóló hírek teljesen alaptalanok” – idézi az osztrák belügyminisztériumot az APA, megjegyezve, hogy az osztrák rendőrségnek nagy tapasztalata van abban, hogyan bánjon a külföldről érkező szurkolókkal, így a salzburgi rendvédelmi szervek fel voltak készülve a „magas kockázatot jelentő” szurkolók érkezésére.

Az osztrák belügyminisztérium állítása homlokegyenest ellentmond azoknak a híreknek, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter osztott meg saját közösségi oldalán.

„Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot. 

Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál. 

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat. 

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!” – szólt a politikus Facebook-posztja.

Kapcsolódó tartalom

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Többek között a pirotechnika miatt tagadták meg a belépést a szurkolóknak.

Vannak ferencvárosi szurkolók, akik eljutottak a salzburgi stadionba

Az osztrák rendőrség akciója ellenére nem maradt teljesen üres a ferencvárosi drukkereknek fenntartott lelátó.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

FTC szurkolók Salzburg Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hegyi Zsolt: Csak osztrák döntésen múlt a szurkolók továbbutazása

Európa-liga
8 perce

A Salzburg legyőzése után 93 százalék az esély a Ferencváros El-továbbjutására

Európa-liga
10 perce

„Szomorú, hogy ilyen megtörténhet, de ez csak feltüzelte a csapatot” – Ötvös Bence az FTC-szurkolókról

Európa-liga
14 perce

„Jobb lett volna átengedni azt a vonatot!” – Orbán Viktor is reagált az FTC győzelmére

Európa-liga
2 órája

„Ezen alaposan el kell gondolkodnunk” – beszólt csatárainak a Roma edzője az újabb El-kudarc után

Európa-liga
2 órája

Varga Barnabás: A kihagyott tizenegyes csak extra motivációt adott

Európa-liga
4 órája

Dibusz Dénes: Egy újabb három pont szinte már továbbjutást érne

Európa-liga
5 órája

Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

Európa-liga
6 órája
Ezek is érdekelhetik