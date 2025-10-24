„Nem tagadtuk meg a belépést” – hárít az osztrák belügy a Fradi-szurkolók ügyében
Mint ismeretes, a magyar–osztrák határról visszafordították a Ferencváros szurkolóit a csütörtöki Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzésre szállító különvonatot, így a meccsre igyekvő magyar szurkolóknak csak a töredéke érkezett meg az osztrák városba, hogy buzdítsa kedvenceit. A Salzburger Nachtrichten beszámolója szerint az osztrák rendőrség azért nem engedte át a szurkolói vonatot a határon, mert a drukkerek „tűzijátékoztak és nem megfelelően viselkedtek”.
Az osztrák hírügynökség, az APA a salzburgi hírportál értesüléseit részben alátámasztja, ám az osztrák belügyminisztérium közleménye alapján azt közölte: a vonatot a mozdonyvezető állította meg, mert nem volt hajlandó továbbszállítani az állítólag balhézó Fradi-drukkereket.
„A rendelkezésre álló információk alapján a szurkolókat szállító mozdony vezetője magyar földön állította meg a vonatot kora este, és nem volt hajlandó tovább szállítani a rendbontókat. A magyar hatóságok ezt követően közbeléptek, és megszervezték a drukkerek visszatérését Budapestre.
Az osztrák rendőrséget értesítették az incidensről, és készen álltak a határ nickelsdorfi oldalán. Miután azonban az összes intézkedést elvégezték Magyarországon, hivatalos közbelépésre nem volt szükség.
A szurkolók beutazásának állítólagos elutasításáról, illetve megtagadásáról szóló hírek teljesen alaptalanok” – idézi az osztrák belügyminisztériumot az APA, megjegyezve, hogy az osztrák rendőrségnek nagy tapasztalata van abban, hogyan bánjon a külföldről érkező szurkolókkal, így a salzburgi rendvédelmi szervek fel voltak készülve a „magas kockázatot jelentő” szurkolók érkezésére.
Az osztrák belügyminisztérium állítása homlokegyenest ellentmond azoknak a híreknek, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter osztott meg saját közösségi oldalán.
„Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot.
Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.
Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat.
Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!” – szólt a politikus Facebook-posztja.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0)
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)