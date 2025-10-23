Vannak ferencvárosi szurkolók, akik eljutottak a salzburgi stadionba

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros drukkereit Salzburgba, az esti Európa-liga-mérkőzésre szállító különvonatot az osztrák rendőrség egységei a helyi belügyminisztérium utasítására visszafordították. A zöld-fehérek labdarúgócsapata azonban így sem maradt szurkolók nélkül, többen is eljutottak a stadionba.

Sőt, akadt olyan szurkolói társaság, amely Puskás Ferencet is megidézte a lelátón, mint az az alábbi posztból is látszik. EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FC SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n! (Tv: M4 Sport) A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!