Vannak ferencvárosi szurkolók, akik eljutottak a salzburgi stadionba

H. Á.H. Á.
2025.10.23. 19:14
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros drukkereit Salzburgba, az esti Európa-liga-mérkőzésre szállító különvonatot az osztrák rendőrség egységei a helyi belügyminisztérium utasítására visszafordították. A zöld-fehérek labdarúgócsapata azonban így sem maradt szurkolók nélkül, többen is eljutottak a stadionba.

Sőt, akadt olyan szurkolói társaság, amely Puskás Ferencet is megidézte a lelátón, mint az az alábbi posztból is látszik.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FC SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n! (Tv: M4 Sport) 

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Többek között a pirotechnika miatt tagadták meg a belépést a szurkolóknak.

Salzburgban is számolni kell Varga Barnabással

KEZDÉS: 18.45. Az Európa-liga-találkozón döntő jelentősége lehet a Ferencváros védekezésének.

Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost

Mind az 1500 vendégszektorba szóló jegy elfogyott.

Tóth Alex sérült, Dibusz Dénes visszatérhet a Salzburg ellen

Varga Barnabás ki-ki mérkőzésre számít, de úgy érzi, a rutin mellettük szól.

 

