„Hiába dominált a Genk..." – a belga sportsajtó szerint nem megérdemelt a Fradi sikere

2025.10.03. 07:22
Belgiumban igazságtalannak tartják az eredményt (Fotó: Getty Images)
A belga sportsajtóban a játék képe alapján érdemtelennek tartják a Ferencváros három pontját, amelyet a Genk otthonában gyűjtött be a magyar bajnok az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.

Érdemtelennek tartotta a Ferencváros vezető gólját a Het Laatste Nieuws, amely szerint a Genk az idény során nem először került olyan helyzetbe, hogy többet birtokolta a labdát, stabilan is védekezett, mégis az ellenfél került előnybe. A lap kiemeli, hogy a hazaiak a második játékrészben is veszélyesebbek voltak, a zöld-fehérek több egyenlítési kísérletet is megúsztak.

Európa-liga
11 órája

Varga Barnabás fejesével Belgiumban aratta első El-alapszakasz-győzelmét a Ferencváros

A zöld-fehérek tizenegyest is hibázó támadója a tizenkettedik gólját szerezte a klubidényben.

„Hiába dominált a Genk, pont nélkül maradt az európai kupaporondon. Látszott, hogy Thorsten Fink alaposan felkészült a magyar bajnokból, ennek ellenére üres kézzel távozott a stadionból” – kezdi beszámolóját a Nieuwblad, amely kulcscsonttörést gyanít a sérült Zakaria el-Ouahdival kapcsolatban.

A De Staandard szerint már a mérkőzés előtt nagy volt a nyomás a belga együttest irányító Finken, hiszen a 2025–2026-os kiírásban eddig a vártnál kevesebb pontot gyűjtöttek be. Az említett forrás szerint sajnálatos vereség ez a belgáknak – akiknek kifejezetten gyenge hetük volt Európában –, hiszen a Ferencváros egyáltalán nem nyújtott meggyőző teljesítményt.

Európa-liga
10 órája

Robbie Keane: A gólunk után fantasztikusan futballoztunk

„Azt mondtam az öltözőben a srácoknak, játsszanak bátrabban, szerezzenek többször labdát, mert ha mi birtokoljuk és megtartjuk, mi lehetünk a jobb csapat.”

„Egy európai hét, amely hazánk számára felejthető. A Club Brugge és az Union SG után a Genk sem tudta megmenteni a belgák becsületét, hiszen meglepetésre pont nélkül maradt a Ferencváros ellen” – fogalmazott a Sporza, amely hozzáteszi: a hazaiak lábon lőtték magukat azzal, hogy nem tudták gólra váltani a lehetőségeiket az első 35 percben.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Genk (belga)–Ferencvárosi TC 0–1 (Varga B. 44.)

