„Hiába dominált a Genk..." – a belga sportsajtó szerint nem megérdemelt a Fradi sikere

„Hiába dominált a Genk, pont nélkül maradt az európai kupaporondon. Látszott, hogy Thorsten Fink alaposan felkészült a magyar bajnokból, ennek ellenére üres kézzel távozott a stadionból” – kezdi beszámolóját a Nieuwblad, amely kulcscsonttörést gyanít a sérült Zakaria el-Ouahdival kapcsolatban.

A De Staandard szerint már a mérkőzés előtt nagy volt a nyomás a belga együttest irányító Finken, hiszen a 2025–2026-os kiírásban eddig a vártnál kevesebb pontot gyűjtöttek be. Az említett forrás szerint sajnálatos vereség ez a belgáknak – akiknek kifejezetten gyenge hetük volt Európában –, hiszen a Ferencváros egyáltalán nem nyújtott meggyőző teljesítményt.