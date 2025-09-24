Nemzeti Sportrádió

Több mint 100, felfegyverzett Roma-ultrát vettek őrizetbe Nizzában

2025.09.24. 11:23
A francia rendőrség megakadályozta a szurkolói rendbontást (Fotó: Getty Images)
A francia rendőrség több mint 100, felfegyverzett Roma-ultrát vett őrizetbe kedd este, írja az RMC Sport és az Il Napolista beszámolójára hivatkozva a Football Italia.

Az olasz labdarúgással foglalkozó portál szerint az olasz huligánok csapatuk OGC Nice elleni, szerda esti El-meccsére érkeztek, s a hazai drukkerekkel szerettek volna összecsapni, de a rendőrök a térfigyelő kamerák segítségével még menet közben lefülelték az óvárosba tartó ultrákat. 

A hatóságok közleménye szerint 102 embert tartóztattak le, s minden fegyvert – köztük vasrudakat és boxereket – elkoboztak a delikvensektől. A rendőrség közleménye hozzáteszi, hogy a ma esti meccset csaknem 400 egyenruhás biztosítja majd, míg a stadion környékén alkoholfogyasztási tilalmat vezettek be, továbbá a közeli szórakozóhelyek is hamarabb zárnak be a szokásosnál.

