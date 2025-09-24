Több mint 100, felfegyverzett Roma-ultrát vettek őrizetbe Nizzában

Az olasz labdarúgással foglalkozó portál szerint az olasz huligánok csapatuk OGC Nice elleni, szerda esti El-meccsére érkeztek, s a hazai drukkerekkel szerettek volna összecsapni, de a rendőrök a térfigyelő kamerák segítségével még menet közben lefülelték az óvárosba tartó ultrákat.
A hatóságok közleménye szerint 102 embert tartóztattak le, s minden fegyvert – köztük vasrudakat és boxereket – elkoboztak a delikvensektől. A rendőrség közleménye hozzáteszi, hogy a ma esti meccset csaknem 400 egyenruhás biztosítja majd, míg a stadion környékén alkoholfogyasztási tilalmat vezettek be, továbbá a közeli szórakozóhelyek is hamarabb zárnak be a szokásosnál.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)
21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)
CSÜTÖRTÖK
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)
18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)
21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)
21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)