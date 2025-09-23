Nem kapnak jegyet a nápolyi BL-meccsre a Frankfurt szurkolói

Emlékezetes, hogy 2023 márciusában, a Napoli–Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-visszavágó előtt a német csapat szimpatizánsai összecsaptak a nápolyi rendőrökkel, a frankfurtiak egy rendőrautót felgyújtottak, és más járművek üvegeit törték be, pirotechnikai eszközöket használtak, utcai székeket és más tárgyakat dobáltak a kiérkező rendőrökre.

A hatóságok azt megakadályozták, hogy a frankfurti drukkerek összecsapjanak a Napoli ultráival. Az Eintrachtnak egyébként akkor annak ellenére utazott el közel 600 szurkolója Nápolyba, hogy a helyi hatóságok eltiltották a németeket a jegyvásárlástól az odavágón tapasztalt rendbontások miatt, amikor 36 embert vettek őrizetbe.