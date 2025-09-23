Nemzeti Sportrádió

Nem kapnak jegyet a nápolyi BL-meccsre a Frankfurt szurkolói

2025.09.23. 17:52
A Frankfurt két évvel ezelőtti látogatásakor zavargások törtek ki Nápolyban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája SSC Napoli Nápoly
A német Kicker értesülései szerint nem kapnak jegyet a Bundesligában érdekelt Eintracht Frankfurt szurkolói a csapat Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésére. Erről a nápolyi rendőrség döntött, mert biztonsági aggályok merültek fel, azok után, hogy a két csapat két évvel ezelőtti párharca során a német klub szurkolói is összecsaptak a helyi hatóságokkal.

Emlékezetes, hogy 2023 márciusában, a Napoli–Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-visszavágó előtt a német csapat szimpatizánsai összecsaptak a nápolyi rendőrökkel, a frankfurtiak egy rendőrautót felgyújtottak, és más járművek üvegeit törték be, pirotechnikai eszközöket használtak, utcai székeket és más tárgyakat dobáltak a kiérkező rendőrökre.

A hatóságok azt megakadályozták, hogy a frankfurti drukkerek összecsapjanak a Napoli ultráival. Az Eintrachtnak egyébként akkor annak ellenére utazott el közel 600 szurkolója Nápolyba, hogy a helyi hatóságok eltiltották a németeket a jegyvásárlástól az odavágón tapasztalt rendbontások miatt, amikor 36 embert vettek őrizetbe.

Bajnokok Ligája
2023.03.15. 19:58

BL: égő rendőrautó, komoly utcai összecsapások Nápolyban

A vendégdrukkereket segítették a Napolival ellenséges viszonyban lévő Atalanta ultrái is.

2025. november 4-én, a Bajnokok Ligája alapszakaszában ismét összecsap egymással Nápolyban a Serie A címvédője és a Frankfurt, ám a Kicker beszámolója szerint az Eintracht-szimpatizánsok ezúttal sem vehetnek jegyet a mérkőzésre, mert Nápolyban félnek attól, hogy újra zavargások lesznek a városban.

A német lap emlékeztetett, hogy 2022-ben, az Európa-liga negyeddöntőjében 25 ezer frankfurti utazott el Barcelonába, s most is hasonlóan nagy létszámban mentek volna Nápolyba, de ahogy azt Michele di Bari, Nápoly prefektusa kedden bejelentette, a Frankfurt szurkolói nem vehetnek jegyet a november 4-i találkozóra a Diego Armando Maradona Stadionba, mert a hatóságok attól tartanak, hogy a két szurkolói csoport között zavargások törnek ki.

