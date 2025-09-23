Nem kapnak jegyet a nápolyi BL-meccsre a Frankfurt szurkolói

Emlékezetes, hogy 2023 márciusában, a Napoli–Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-visszavágó előtt a német csapat szimpatizánsai összecsaptak a nápolyi rendőrökkel, a frankfurtiak egy rendőrautót felgyújtottak, és más járművek üvegeit törték be, pirotechnikai eszközöket használtak, utcai székeket és más tárgyakat dobáltak a kiérkező rendőrökre.
A hatóságok azt megakadályozták, hogy a frankfurti drukkerek összecsapjanak a Napoli ultráival. Az Eintrachtnak egyébként akkor annak ellenére utazott el közel 600 szurkolója Nápolyba, hogy a helyi hatóságok eltiltották a németeket a jegyvásárlástól az odavágón tapasztalt rendbontások miatt, amikor 36 embert vettek őrizetbe.
2025. november 4-én, a Bajnokok Ligája alapszakaszában ismét összecsap egymással Nápolyban a Serie A címvédője és a Frankfurt, ám a Kicker beszámolója szerint az Eintracht-szimpatizánsok ezúttal sem vehetnek jegyet a mérkőzésre, mert Nápolyban félnek attól, hogy újra zavargások lesznek a városban.
A német lap emlékeztetett, hogy 2022-ben, az Európa-liga negyeddöntőjében 25 ezer frankfurti utazott el Barcelonába, s most is hasonlóan nagy létszámban mentek volna Nápolyba, de ahogy azt Michele di Bari, Nápoly prefektusa kedden bejelentette, a Frankfurt szurkolói nem vehetnek jegyet a november 4-i találkozóra a Diego Armando Maradona Stadionba, mert a hatóságok attól tartanak, hogy a két szurkolói csoport között zavargások törnek ki.