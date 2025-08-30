Európa-liga: elkészült a Ferencváros programja

A Ferencváros szombat esti közleménye szerint a csapat a Viktoria Plzen elleni hazai találkozóval kezdi meg Európa-liga-szereplését, mégpedig szeptember 25-én 21 órakor. Ezt két idegenbeli mérkőzés követi, a Genk és a Salzburg lesz a házigazda.

Egyebek mellett az is eldőlt, hogy januárban a Panathinaikosz, valamint a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest elleni mérkőzéseket rendezik.



EURÓPA-LIGA

A FERENCVÁROS PROGRAMJA

9.25., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh)

10.02., 21.00: Genk (belga)–Ferencváros

10.23., 18.45: Salzburg (osztrák)–Ferencváros

11.06., 21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár)

11.27., 18:45: Fenerbahce (török)–Ferencváros

12.11., 18:45: Ferencváros–Rangers (skót)

1.22., 21.00: Ferencváros–Panathinaikosz (görög)

1.29., 21.00: Nottingham Forest (angol)–Ferencváros