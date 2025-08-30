Európa-liga: elkészült a Ferencváros programja

Nemzeti Sportrádió

2025.08.30. 21:14
null
Hazai pályán kezdenek Varga Barnabásék (Fotó: Mediaworks/Mirkó István)
Címkék
labdarúgás Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szombaton elkészítette az Európa-liga alapszakaszának menetrendjét, így a Ferencváros programját is.

A Ferencváros szombat esti közleménye szerint a csapat a Viktoria Plzen elleni hazai találkozóval kezdi meg Európa-liga-szereplését, mégpedig szeptember 25-én 21 órakor. Ezt két idegenbeli mérkőzés követi, a Genk és a Salzburg lesz a házigazda.

Egyebek mellett az is eldőlt, hogy januárban a Panathinaikosz, valamint a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest elleni mérkőzéseket rendezik.


EURÓPA-LIGA
A FERENCVÁROS PROGRAMJA
  9.25., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh)
10.02., 21.00: Genk (belga)–Ferencváros
10.23., 18.45: Salzburg (osztrák)–Ferencváros
11.06., 21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár)
11.27., 18:45: Fenerbahce (török)–Ferencváros
12.11., 18:45: Ferencváros–Rangers (skót)
  1.22., 21.00: Ferencváros–Panathinaikosz (görög)
  1.29., 21.00: Nottingham Forest (angol)–Ferencváros

 

