Böde Dániel: Ezen a mérkőzésen csak mi veszíthetünk!

Bognár György elárulta: teljesen ismeretlen volt előttük a román Corvinul csapata, de volt idejük feltérképezni az ellenfelet.

„Láttuk a tavalyi meccsösszefoglalókat és néhány mérkőzést is, de sok értelme nem volt, mert nyolc-tíz új játékost hoztak a klubhoz. Úgyhogy inkább az edzőmeccsekre és a román Szuperkupa-döntőre fókuszáltunk. Nagyjából két egyforma csapat fog találkozni, ők is a játékot helyezik előtérbe, próbálnak labda felé védekezni. Kezdeményező futballt játszanak, de nekünk sem lesz mire várnunk, nem lesz időnk visszaállni tapogatózni, neki kell ugranunk a feladatnak. Két meccsen dől el a párharc, ehhez mi nem vagyunk hozzászokva, mert itthon már a kupapárharcok is egymeccsesek. Komoly ellenféllel találkozunk, nem lehet félvállról venni.”

A szakember kijelentette: három és fél hetük volt a felkészülésre, ami alapvetően nem elég, viszont Pakson mégis, hiszen egyben maradt az előző évad sikercsapata.

„Nincs fluktuáció, úgyhogy azt mondhatom, készen vagyunk. A tavalyi csapatunk megvan, nem kell beépítenünk hat-nyolc embert.”

A sérültekről elmondta: Hahn János és Szélpál Norbert biztosan nem játszik csütörtökön, de Windecker József és Haraszti Zsolt kisebb problémája ellenére vállalja a mérkőzést.

A csapatkapitány, Böde Dániel már 13 éve is részt vett a Paks Európa-liga menetelésében, akkor három kört ment a selejtezőben a gárda, a csatár ráadásul minden párharcban rúgott gólt.

„Szerintem most aláírná mindenki, hogy ennyit menjünk, de előbb az első feladaton jussunk túl. Nyilván nagyon boldog lennék, ha betalálnék, de a győzelem a legfontosabb, a gól csak hab lenne a tortán. Tiszteljük az ellenfelet, de azt mondom, ezen a mérkőzésen csak mi veszíthetünk.”

A Paks csütörtök este 7 órától fogadja a román Corvinul csapatát, a mérkőzésre minden jegy elkelt.

A TELJES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A PAKS SZERDA DÉLELŐTTI EDZÉSÉNEK SAJTÓNYILVÁNOS RÉSZE

EURÓPA-LIGA, 1. SELEJTEZŐKÖR, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Július 11., csütörtök

19.00: Paksi FC–Corvinul Hunedoara (román) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!