Haraszti Zsolt a paksiak erényéről beszélt az El-párharc előtt

Már csak egyet kell aludni, és a Paksi FC tizenhárom esztendő elteltével újra nemzetközi kupameccset játszik: az Európa-liga első selejtező körében a hunyadvári Corvinul lesz az ellenfele. Senki sem állíthatja, hogy az előző idényben ezüstérmes, valamint Magyar Kupa-győztes együttes hosszú felkészülést követően fogadja a másodosztályú riválisát, hiszen Bognár György vezetőedző a nyáron nem többet, mint éppen három és fél hetet dolgozhatott a labdarúgókkal.

„Megterhelő volt az előző idény, hiszen végig két fonton voltunk versenyben, ugyanakkor elég időt kaptunk a pihenésre, és most ott tartunk, hogy nagyjából három heti edzés után máris tétmérkőzés vár ránk… – fogalmazott a paksiak harminckét esztendős támadója, Haraszti Zsolt. – Hogy milyen érzés lesz tizenhárom év elteltével a Pakssal újra nemzetközi meccset játszani? Az az igazság, hogy akkor még nagyon fiatal voltam, az NB I-ben is csak bontogattam a szárnyaimat, ugyanakkor később a Fehérvárral és a Ferencvárossal megtapasztaltam, az ilyen megméretés mivel jár. Azt sem szabad elfelejteni, tizenhárom éve Székesfehérvár jelentette nekünk a hazai pályát, most pedig a saját stadionunkban futballozhatunk, ráadásul tapasztalom, milyen felfokozott hangulatban van mindenki a városban. Nagyon sokan kerestek, hogy próbáljak jegyet szerezni, rengetegen akarnak ott lenni a Corvinul elleni találkozón! Tudom, sokan vannak azon a véleményen, hogy a párharcnak a Paks az esélyese, de valamit azért nem szabad figyelmen kívül hagyni: véletlenül senki sem nyeri meg a Román Kupát! Belenéztünk a rivális Szuperkupa-meccsébe az FCSB ellen, megpróbáltuk levonni a megfelelő következtetéseket, és bár a Corvinul három nullára kikapott, rakkolós, fizikailag erős csapatot alkot. Ettől még természetesen tovább akarunk jutni, bízom benne, előnnyel mehetünk a jövő heti visszavágóra.”

Ami a paksiak felkészülését illeti, első nekifutásra hazai pályán 4–1-re legyőzték az NB III-as Budaörsöt, majd Telkiben gól nélküli döntetlent játszottak a szerb Jedinsztvo Ubbal. Ezt követően már a szlovéniai edzőtáborban 6–1-re lelépték a bolgár Hebar Pazardzsikot, utána belefutottak egy 4–1-es vereségbe a cseh Bohemians Praha ellen, zárásként pedig 3–1-re megverték az osztrák Austria Wient – többek között Haraszti Zsolt két találatával.

„Tisztában vagyok vele, az embereknek velem kapcsolatban az a fontos, van-e gólom, gólpasszom, de legalább ilyen lényeges, hogy jó erőben érzem magam – folytatta Haraszti Zsolt. – Neves osztrák csapat elleni győzelemmel zártuk az edzőtábort, továbbra is a csapatjátékot tartjuk elsődlegesnek, de hogy miként is működik, az »élesben« derül ki. Mindenesetre előny, hogy a csapat magja már jó ideje együtt játszik… Annak idején, jó pár évvel ezelőtt azért is igazoltam haza, mert volt egy olyan álmom, álmunk, hogy szeretnénk maradandót alkotni. A tavalyi idényünk parádés lett, a nemzetközi szereplés egyfajta bónusz, a befektetett munka eredménye.”

EURÓPA-LIGA, 1. SELEJTEZŐKÖR, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Július 11., csütörtök

19.00: Paksi FC–Corvinul Hunedoara (román) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!