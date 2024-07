Haraszti Zsolt: A kupameccs miatt őrültekháza van Pakson

Vége a felkészülési mérkőzések időszakának, a Paksi FC csütörtökön 19 órakor hazai pályán elkezdi a 2024–2025-ös idényt. A Bognár György edzette csapat a vajdahunyadi a Corvinullal méri össze erejét, a második ligás csapat az előző idényben megnyerte a Román Kupát, így kvalifikálta magát az Európa-liga-selejtező első körébe.

„A Corvinul erős csapat, a hírek szerint a nyáron több meghatározó futballistát is szerződtetett – mondta lapunknak Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője. – Csütörtöki ellenfelünk múlt héten a Szuperkupáért játszott a FCSB-vel, voltak kint megfigyelőink, s bár a bukarestiek nyertek három nullára, észnél kell lennünk, mert a beszámolók szerint a Corvinul a román első osztályban is megállná a helyét, középcsapatnak számítana. Biztosan nehéz feladat vár ránk, de a célunk nem lehet más, mint a továbbjutás! Nemzetközi meccs előtt rengeteg a teendő, ilyenkor döbbenünk rá, hogy míg más kluboknál különböző osztályok intézik a feladatokat, nálunk csak néhány ember. Ugyanakkor ez van, álljuk a sarat, megoldjuk ezt is! Az azonban biztos, hogy most őrültekháza van nálunk…”

A paksi keretben nagy jövés-menés nem történt a nyáron, eddig Ötvös Bence érkezett Kisvárdáról, míg Könyves Norbert végül szerződést hosszabbított. Többen is visszatértek kölcsönből, így Debreceni Ákos, Debreceni Zalán, Földi Dominik, Gyurkits Gergő, Nagy Máté, Nagy Richárd, Nyári Patrik, Volter Patrik és Szekszárdi Milán. Nagy Máté valószínűleg visszatér Kozármislenybe, Nyári Patrik sérüléséből lábadozik, míg Volter Patrik Veszprémben maradhat. Nagy Richárd Szentlőrincen folytatja.

„Jelen helyzetben nem szeretnénk senkit sem szerződtetni, ha valaki távozik, akkor persze változik a helyzet, s megfelelően pótolnunk kell az illetőt. Hahn János erős megfázással bajlódik, rá még egy ideig nem számíthatunk, ez nyilván nagy érvágás nekünk. Szélpál Norbert műtéten esett át, részlegesen elszakadt egy ín a lábában. Erősségünk lehet, hogy a keretünk egyben maradt, nagy változás nem történt. Összeszokott, erős karakterekkel teletűzdelt együttes a miénk, akik a helyén tudják kezelni az előző idénybeli sikereket. Tisztában vagyunk azzal, hogy megismételni nehéz, sőt szinte lehetetlen a Magya Kupa-győzelmet és a bajnoki ezüstérmet. Rutinos futballistáink tudják, hogy ez nem lehet teher számukra a következő idényben.”