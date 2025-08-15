Bognár György a kiesés után: Hiányzott, hogy Ötvös beadja Vargának a labdát...

Bognár György ezúttal arra tett utalást, hogy a Ferencváros 2023-ban megtehette, hogy Varga Barnabást elcsábítsa a Pakstól, ahogyan idén nyáron Ötvös Bencével is megtörtént ugyanez.

Szerintem az hiányzott, hogy Ötvös beadja a labdát, Varga pedig befejelje, de hát ők most a Fradiban vannak... Ennyi.



A paksiak a visszavágón 2–1-re legyőzték az ukrán Polisszja Zsitomirt, idegenben viszont háromgólos vereséget szenvedtek, így búcsúztak a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Schlager (német)

Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel