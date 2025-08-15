Bognár György a kiesés után: Hiányzott, hogy Ötvös beadja Vargának a labdát...

Nemzeti Sportrádió

2025.08.15. 10:24
Bognár Györgyék vasárnap a ZTE-t fogadják a bajnokságban (Fotó: Török Attila)
Gyakran előfordul, hogy a Paks vezetőedzője, Bognár György a Ferencvárosról beszél a sajtótájékoztatóin. Nem volt ez másképp a csütörtöki Konferencialiga-kiesést követően sem.

Bognár György ezúttal arra tett utalást, hogy a Ferencváros 2023-ban megtehette, hogy Varga Barnabást elcsábítsa a Pakstól, ahogyan idén nyáron Ötvös Bencével is megtörtént ugyanez.

Szerintem az hiányzott, hogy Ötvös beadja a labdát, Varga pedig befejelje, de hát ők most a Fradiban vannak... Ennyi.


A paksiak a visszavágón 2–1-re legyőzték az ukrán Polisszja Zsitomirt, idegenben viszont háromgólos vereséget szenvedtek, így búcsúztak a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Schlager (német)
Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)
Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

Kapcsolódó tartalom

Tóth Barna: Sajnálom, hogy a végén nem sikerült feltenni az i-re a pontot

A támadó szerint tudták, mi kell ahhoz, hogy visszajöjjön a Paks a párharcba.

Bognár György: Dicséret illeti a srácokat!

A paksiak vezetőedzője szerint nem járt messze a bravúrtól a csapat.

Kovácsik Ádám: Remélem, nem ez volt az utolsó!

A paksi kapus remekül védett a Zsitomir elleni visszavágón.

 

