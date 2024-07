A Hunyadiakról nevezték el a Paks erdélyi kupaellenfelét

A Hunyadiakat sajátjaként kezelő román történelemszemlélet jegyében a legutóbbi román kupagyőztes, a dél-erdélyi acélváros klubja először 1959-ben vette fel a Corvin nevet, majd az egyesület eddigi aranykorának hajnalán, 1970-ben öltötte magára a címerállat, a holló jegyeit.

A család eredetére vonatkozóan számos elmélet fogalmazódott meg, Antonio Bonfini olasz humanista történész magyar nyelven írt krónikája például olyan széles körben hintette el a család római Corvinusoktól való származásának elméletét, hogy az máig meg nem szűnő spekulációk forrásává vált. A Luxemburgi Zsigmond által 1409-ben adományozott birtokon Hunyadi János által épített vár filigrán architektúrájával mindenesetre szinte ereklyetartóként emelkedik a vaskohászati kombinát által igencsak megviselt város fölé. Mátyás királyunk csak azért nem ott született, mert 1443-ban a várandós Szilágyi Erzsébet a hatalmas építőteleppé alakított Vajdahunyad helyett a vajdával szoros baráti viszonyt ápoló Kolozsvárt választotta a szülés helyszínéül.

A paksiak ellenfelére már Corvin néven „virradtak rá” a múlt század hetvenes esztendői, amikor a játékosként lassan kifelé tartó válogatott szélső, Mircea Lucescu szűknek érezve Bukarest levegőjét, megjelent a kohók árnyékában. Játékosedzőként 1980-ban sziporkázóan tehetséges fiatalokkal – köztük a későbbi sokszoros válogatottságig jutó, az 1984-es Európa-bajnokságon szereplő román válogatott meghatározó tagjaivá növő Ioan Andonéval, Mircea Rednickel, Romulus Gaborral, a stadion névadójaként is ismert néhai Michael Kleinnal és a némi fáziskéséssel érkező Dorin Mateuțcal – két év múlva már bajnoki bronzéremig szárnyalt. Sőt, 1982-ben a Graz kiverésével a „csodacsapat” az UEFA-kupa első fordulóját is sikeresen abszolválta. Aztán Lucescut visszacsábították Bukarestbe, szövetségi kapitányként Franciaországba vezette a Bölöni-féle válogatottat, Vajdahunyad pedig visszasüllyedt a futballprovincializmusba. Olyannyira, hogy az együttes 2004-ben meg is szűnt, legalulról kényszerült újrakezdenie a felkapaszkodást, a klubalapítás centenáriuma alkalmából 2021-ben pedig újra felvette a Corvin márkanevet. Román kupagyőztesként az első ligába feljutás legfőbb esélyeseként várja a rövidesen kezdődő bajnokságot. No meg Nagyszebenben a Paksot…

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Csütörtök

19.00: Paksi FC–Corvinul Hunedoara (román) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!