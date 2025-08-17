Keleti rangadó az NB I-ben; Horváth Dávid és Borbély Balázs csatája

Izgalmas csata lesz – a vezetőedzők között is

Lassan hozzászokik a kettős terheléshez az ETO, de az élcsoport üldözéséhez el kell kezdenie nyerni a bajnokságban, ami nem lesz könnyű a mindhárom meccsén jól futballozó MTK Budapest ellen.

Horváth Dávid Borbély Balázs ellen. Talán az NB I két legígéretesebb, de már bizonyító vezetőedzőjének különmeccse is elég ahhoz, hogy leültesse a magyar labdarúgás szerelmeseit a televízió elé, vagy rávegye arra, hogy kimenjenek a Hidegkuti Nándor Stadionba vasárnap kora este. A győrieknek áldozatot kellett hozniuk a héten gombás fertőzésen áteső pályájuk miatt, ezért cserélték meg a klubok a pályaválasztói jogot – vajon milyen áldozatot kell még hoznia Borbély Balázsnak az európai álmok oltárán?

A csütörtök-vasárnap ritmus miatt a bajnokságban rendre felforgatott csapatot küld a pályára a vezetőedző, a fiatalok közül Bíró Barnabás, Tollár Imre, Décsy Ádám, Vingler László és a Zalaegerszegen fontos gólt szerző Huszár Marcell is itt kap lehetőséget általában. Az akadémián jó munkát végeznek, hiszen a játék nem gyengül velük, a gólhelyzetek száma sem csökken, viszont tény, három nyerhető bajnokin csak egy-egy pontot szerzett a csapat.

Az AIK elleni továbbjutás után és a Rapid elleni hazai első mérkőzés előtt biztosan a frissítés lesz a középpontban, az MTK viszont hasonló célokkal vágott neki az idénynek, mint vasárnapi ellenfele, ráadásul játéka is sokoldalúbb lett. Már a DVTK elleni mérkőzés előtt is több felíveléssel próbálkozott az együttes, s az ­5–0-s siker után Horváth Dávid kérdésünkre elmondta, ennek az az oka, hogy mindenféle stílus ellen legyen ellenszerük. A Ferencváros elleni döntetlen megérdemelt volt, s a helyzetek alapján balszerencsésnek érezhették magukat Debrecenben, amiért vereséget szenvedtek. A Diósgyőr ellen mindent visszakaptak, viszont a győri oldalhoz hasonlóan a szép játék egyelőre nem mutatkozik meg a tabellán. Molnár Rajmund a múlt heti három gólját követően azt mondta lapunknak, ­rossz emlék neki, hogy az ETO-nál 2021-ben fél év után közölték, hogy nem számolnak vele, a revánsra vágyó támadóra biztosan oda kell figyelnie a győri jobbhátvédnek. Hogy Stefan Vladoiura, Tóth Rajmundra, vagy Bíró Barnabásra hárul a nehéz feladat, vasárnap derül ki.

A Konferencialiga-főtábla oltárán talán az évad eleji bajnoki szereplés sem túl nagy áldozat, tavaly hat meccs kellett ahhoz, hogy legalább három pontot szerezzenek a győriek, akik a negyedik, európai kupaindulást érő helyen végeztek.

Szekszárdi Milán bejátszaná magát a Paks kezdőcsapatába

A 24 éves Szekszárdi Milán egyre több lehetőséget kap Pakson, az idényben mindhárom eddigi bajnokit végigjátszotta, vasárnap a ZTE ellen pedig összecsaphat korábbi szentlőrinci csapattársával, Papp Csongorral.

Konferencialiga-búcsú után fogadja a Paks a Zalaegerszeget. Bár a tolnai együttes csütörtökön közel került ahhoz, hogy ledolgozza az első meccsen összeszedett háromgólos hátrányát az ukrán Zsitomirral szemben – már 2–0-ra is vezetett –, a hajrában a rivális elvarrta a szálakat, és 4–2-es összesítéssel továbbjutott.

„Vegyes érzések vannak bennem a csütörtöki meccsel kapcsolatban – mondta lapunknak Szekszárdi Milán, a Paks 24 éves játékosa. – Egyrészt örülök a győzelemnek, másrészt szomorú vagyok a kiesés miatt. A két gólunk mellett voltak további lehetőségeink, meglehetett volna a továbbjutás, de legalább emelt fővel búcsúztunk a Konferencialigától. Fontos volt, hogy az első félidőben megszereztük a vezetést, a második találatunk után pedig erőre kaptunk, szurkolóink is rákapcsoltak, hajtottak minket előre, benne volt a levegőben, hogy megfordítjuk a párharcot. Zeke Márió lövése után a kapufáról pattant ki a labda, ám az első fél­időben ott volt Tóth Barna hatalmas ziccere is.”

A saját nevelésű védőt combsérülés miatt le kellett cserélni, de már jól van, s minden bizonnyal vállalni tudja vasárnap a játékot. A Paks három nemzetközi kupapárharcon van túl, már több mint egy hónapja heti két mérkőzést játszik, kérdés, mekkora előny a ZTE-nek, hogy csütörtökön nagy iramú nemzetközi kupameccset játszott a bajnoki riválisa.

„Az előző heti, Újpest elleni mérkőzésből kiindulva nem lesz ez előny a Zalaegerszegnek, akkor ugyanis még sokat utaztunk is, mégis sikerült győznünk a Szusza Ferenc Stadionban. Most pedig itthon játszottunk hét közben. Jó mérkőzést várok a ZTE ellen, nehéz dolgunk lesz, ám mindenképpen otthon szeretnénk tartani a három pontot. Ismét itt a lehetőség előttem, hogy bizonyítsak a kölcsönjátékom után.”

Szekszárdi Milán 2022 októberében a ZTE-től elszenvedett 3–0-s vereséggel végződő bajnokin mutatkozott be az élvonalban, majd két teljes évadot lehúzott az NB II-ben, a 2023–2024-es kiírást Kazincbarcikán, az előző idényt Szentlőrincen töltötte. Nyáron visszatért Paksra, eddig mindhárom bajnokit végigjátszotta, s a Zsitomir elleni mindkét Kl-selejtezőn lehetőséghez jutott. Szentlőrincen együtt futballozott Papp Csongorral, aki most a Zalaegerszeget erősíti.

„Lépcsőfokról lépcsőfokra kell lépkednem, jó úton járok. Alázatosan dolgozom, meglátjuk, mire lesz elég a kemény munka. A rutinos csapattársaim rengeteget segítenek a pályán belül és kívül is, küzdenem kell a kezdőcsapatba kerülésért, de ez teljesen normális. Teszem a dolgom, türelmes vagyok, s ha megkapom a lehetőséget, igyekszem élni vele. Papp Csongorral nagyszerű kapcsolat alakult ki közöttünk, abban az időszakban mindketten Pécsen laktunk, s autóval jártunk Szentlőrincre. Rendes srác, örülök neki, hogy folyamatosan játszik Zalaegerszegen és remek teljesítményt nyújt, ám remélem, vasárnap nem lesz jó napja. A posztunkból adódóan benne van a pakliban, hogy sokszor összefutunk a pályán, annyit elárulhatok, hogy túl sok jóra nem számíthat… A mérkőzés előtt nem beszéltünk, de a lefújást követően biztosan váltunk néhány szót.”

Szűcs Tamás: A Szpari elleni meccs több egy szimpla bajnokinál

A DVSC-t erősítő Szűcs Tamás szerint mindenki érzi a Lokinál a Nyíregyháza elleni összecsapás súlyát, a keleti rangadón több mint tízezer néző előtt söpörné be a három pontot csapatával.

Tűkön ülnek a Debreceni VSC és a Nyíregyháza Spartacus játékosai, hiszen vasárnap a Nagyerdei Stadionban keleti rangadót rendeznek. A pazar légkör garantálható, szép számban fogynak ugyanis a jegyek, a nézőszám meghaladja majd a tízezret. A felfokozott hangulatot táplálja, hogy a Loki jól kezdte az idényt, három bajnoki után hét pont áll a neve mellett. A klubért szorítók szinte kizárólag kellemes emlékeket őrizhetnek a Szpari elleni hazai találkozókról: tizenegy NB I-es mérkőzésükből tízszer nyert a DVSC, egyetlenegyszer, 1983-ban szerzett pontot vendégként a Nyíregyháza.

„Parázs meccs vár ránk, mindenki érzi a súlyát – mondta lapunknak Szűcs Tamás, a debreceniek U21-es válogatott középpályása. – A légiósainknak elmagyaráztuk, ez az összecsapás több egy szimpla bajnokinál. Nagyszerű hangulat várható, több mint tízezren biztatnak minket a lelátóról, meg kell hálálnunk a szurkolók bizalmát. Rendre ki-ki meccset játszunk a Szparival, ám bosszantó, hogy az előző idényben mindkét idegenbeli rangadón alulmaradtunk, szóval tudjuk, mi a teendőnk. Úgy kell beleállnunk a mérkőzésbe, hogy egyetlen kimenetel elfogadható: a győzelem.

Nyíregyházán jó szakmai munka folyik, a játékosok összeszoktak, több remek képességű futballistájuk van – az egyik Aboubakar Keita, akivel minden bizonnyal sokat találkozom majd a pályán a posztjainkból fakadóan. Hiba lenne abból kiindulnunk, hogy az előző fordulóban az ellenfelünk négy gólt kapott a Fraditól. Nehéz mérkőzésre számítok, erős csapat vár ránk, de ha mindenki odateszi magát, itthon tartjuk a három pontot.”

A Loki annak ellenére rajtolt jól, hogy csapatra való játékos távozott, az érkezők közül pedig kilencen is július elseje után írtak alá. A nyári felkészülési találkozók eredményei nem vetítettek előre sok jót, ám az együttes eredményesen futballozik.

„Eleinte mi is csak kapkodtuk a fejünket a hírek hallatán, izgultunk, hogyan áll majd össze a keret a rajtra. Sok fiatal tartott velünk az ausztriai edzőtáborba, a tesztmeccseken nem ment a csapatnak, de nem csüggedtünk, mert tudtuk, érkeznek még játékosok, megbíztunk a szakmai stábban. Az újak egytől egyig hozzátesznek a csapathoz, erős karakterek. Mély lett a keretünk, minden poszton nagy a konkurencia, és a versenyhelyzet jó hatással van ránk. Ígéretes csapat formálódik nálunk, remekül érzem magam a srácokkal a pályán és azon kívül is.”

Szűcs Tamás Sergio Navarro vezetőedzővel is jól kijön, a spanyol szakembernél alapembernek számít a húsz­éves középpályás – jó üzenete van, hogy az Athletic Bilbao egykori akadémiavezetője ekkora szerepet szán a 2005-ös születésű labdarúgónak.

„Az eredmények igazolják, kitűnő munkát végzünk. Érzem, hogy folyamatosan fejlődik a csapat, és én is előreléphetek Sergio Navarro segítségével. A labda nélküli játékommal nem volt baj, azon dolgozunk, hogy a labdával hatékonyabb legyek a támadóharmadban. Korábban más stílusban gondolkodó vezetőedzőkkel dolgoztam Debrecenben. A spanyol vonalat követve látványosabb futballt szeretne látni tőlünk, úgy érzem, a csapat alkalmazkodik hozzá, egyre inkább meg tudjuk valósítani az elképzeléseit.”

NB I

4. FORDULÓ

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!