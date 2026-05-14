2027-től a Sport TV közvetíti a Konferencialiga és az Európa-liga meccseit

A Sport TV közleménye szerint a csatornát üzemeltető AMC Global Media Central Europe (AMCGM CE), az UC3 és a Relevent Football Partners közötti megállapodásának köszönhetően 2027-től az AMC csatornái közvetítik az Európa-liga és a Konferencialiga mérkőzéseit.

A Ferencváros a 2021–2022-es idény óta mind az öt évadban ebben a két sorozatban szerepelt, ebből négyszer az egyenes kieséses szakaszba is eljutott. A Sport TV választhat elsőként, így minden bizonnyal a magyar érdekeltségű csapatok mérkőzéseit itt lehet kizárólag követni. A csatorna közleménye szerint a Kl-ben és az Európa-ligában összesen 19 mérkőzést ad a Sport TV, beleértve a sorozatok döntőit.

Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője így nyilatkozott: „Nagy öröm számunkra, hogy az európai klubfutball két presztízssorozatának, az Európa-ligának és a Konferencialigának a mérkőzéseit is közvetítjük majd. Amellett, hogy minden évben láthatunk ezekben igazi sztárcsapatokat, itt van a legnagyobb esély magyar részvételre, ami az elmúlt nyolc idényben hétszer meg is történt! Magyar induló nélkül is különleges ez a jog, de ha egy hazai csapatot elkísérhetünk egy ilyen kalandra, az mindannyiunk számára óriási büszkeség lesz.”

Ahogy arról beszámoltunk, a Bajnokok Ligája mindegyik mérkőzése 2027-től az RTL felületein látható. A következő, azaz a 2026–2027-es idényben a Sport TV – a mostani idényhez hasonlóan – másodikként választhat mérkőzést.

Az Európa-liga és a Konferencialiga jogai még az M4 Sportnál vannak, ebben az idényben is.