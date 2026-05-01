A történelmi gólt szerző Ismaila Sarr: A rekorddöntés szép dolog, de ez csak bónusz

A Crystal Palace 3–1-es győzelmet aratott a Sahtar Donecknek otthont adó Krakkóban, és megnyugtatónak tűnő előnyből várhatja a londoni visszavágót. Oliver Glasner vezetőedző elégedetten értékelt a mérkőzés után.

„Boldog és elégedett vagyok. Elismerésem a játékosoknak, ugyanis nagyon keményen dolgoztak. Nem sokat engedtünk a Sahtarnak, elsősorban pontrúgásokból veszélyeztettek, a gólt is abból kaptuk, de mi is jók voltunk ebben. Amikor átmentünk támadásba, mindig veszélyesek voltunk. Elégedett vagyok a hozzáállással, meg persze azzal, ahogy a csapatom reagált az egyenlítés után. A semmiből lett két-három helyzetünk, ezek ugyan kimaradtak, de utána jött egy nagy bedobás, amiből ismét vezetést szereztünk, majd vártunk a lehetőségre. A kispadról beszállók is sokat tettek hozzá a sikerhez. Viszont ez csak az első lépés, hazai pályán még jobb teljesítmény kell a döntőhöz.”

A Palace harmadik gólját szerző Jörgen Strand Larsen a TNT Sportsnak nyilatkozva elmondta, hogy a Liverpool elleni bajnokin balszerencsés volt, ez nem tett jót az önbizalmának, de ment tovább. Hozzátette, hogy Jean-Philippe Matetával nagy csatát vív a középcsatár posztért, de nagyszerű érzés, hogy sikerült a kapuba találnia. A támadó hozzátette, hogy a Sahtar megmutatta, milyen jó csapat azután, hogy korán hátrányba került.

A mérkőzésen Ismaila Sarr történelmet írt, ugyanis 21 másodperc után volt eredményes, ez pedig a Konferencialiga történelmének leggyorsabb gólja lett.

„Felhívták a figyelmünket arra, hogy ne hagyjunk sok teret a Sahtarnak, mert ha megszerzik a labdát, nagyon veszélyesek. Nem emlékszem arra, hogy valaha ilyen gyors gólt szereztem volna. A rekorddöntés szép dolog, de ez csak bónusz, mindig a csapat az első.”

Sarr a nyolcadik gólját szerezte a sorozatban, amivel holtversenyben az első helyen áll a góllövőlistán.

„Jó lenne gólkirálynak lenni, de ahogy már mondtam, ez is csak bónusz. Még vár ránk egy második meccs, most arra kell összpontosítanunk.”

Arda Turan, a Sahtar edzője csalódottan értékelt.

„Az eredmény csalódást keltő, de voltak időszakaink, amikor elégedett lehettem a játékosaimmal. Voltak lehetőségeink, de nem szabad elfelejteni, hogy egy remek csapattal játszottunk, amelynek remek edzője van. A szótáramban nem szerepel az a szó, hogy feladni. A legjobbat kell nyújtanunk, és meglátjuk, mi történik. Köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, akik remek hangulatot teremtettek. Sajnos, a kapott góloknál nem összpontosítottunk eléggé, ez pedig megengedhetetlen luxus, meg is fizettünk érte.”

A Rayo Vallecano egygólos előnyt szerzett a Strasbourg ellen, így ott még semmi nem dőlt el. Ezt így látja Inigo Perez, a spanyolok edzője is.

„Egy ilyen meccsen, ahol megérdemeltük volna, hogy még több gólt szerezzünk, egy kicsit csalódottnak érezhetjük magunkat. De el kell ismernünk, hogy nagy dolgokat értünk el. Jól ismerem a játékosaimat, nagyszerű ez a csapat, a küzdőszellem a vérükben van. A második félidőben szabadabban játszhattunk, nyertünk és lehoztuk kapott gól nélkül a meccset, ezzel elégedettek lehetünk. A visszavágóról majd beszéljünk később.”

Gary O'Neil, a Strasbourg mestere megemlítette a rövid kispadot.

„A játékosok mindent megtettek, sajnos a kispadon nem volt sem támadásban, sem védekezésben bevethető ember. Az eredmény egy kicsit csalódás, mert az első félidőben jól játszottunk, ráadásul egy fiatal csapattal értük ezt el, akik bátorságot és merészséget mutattak a pályán.”

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Sahtar Doneck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1–3 (Ocseretko 48., ill. I. Sarr 1., Kamada 58., Strand Larsen 84.)

Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia) 1–0 (Alemao 54.)