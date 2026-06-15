Keddi sportműsor: bemutatkoznak a vb-n a franciák és az argentinok

JÚNIUS 16., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

G-CSOPORT

3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

I-CSOPORT

21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

J-CSOPORT

Szerda, 3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA

16.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

17.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA

18.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

16.00: Continental Tour, Gold-sorozat, Ostrava (Tv: M4 Sport, 18.00-tól)

Benne. 17.00: férfi 4x100 m (Magyarország); 18.13: férfi 400 m (Molnár Attila); 18.45: női 100 m gát (Kozák Luca); 19.10: női 100 m (Takács Boglárka)

ERŐEMELÉS

18.00: világbajnokság, Druskininkai (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1091 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-torna, Halle

11.30: egyes, 1. forduló (Tv: Match4)

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY (FRANCIAORSZÁG)

8.30: férfi párbajtőr, egyéni

12.30: női kard, egyéni

19.30: döntők (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mennyire befolyásolják az utazás nehézségei egy csapat teljesítményét?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Zsoldos Barna a vonalban

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar férfi jégkorong-válogatott a 2026-os világbajnokságon

12.00: Bajnokok Szabó Szilviával – Varga Tamás

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kristóf

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: Öttusa, vendég: Guzi Blanka vk-győztes és Kállai Ákos

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt

17.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: 3x3-as kosárlabda, a női Eb-selejtező értékelése

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, reakciók a Ferencváros Európa-liga-sorsolására

18.30: Kajak-kenu, vendég: Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya

19.00: Kajak-kenu, vendég: ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya

19.30: Vívás, Eb-összefoglaló

20.00: Napi aktualitások, értékteremtő anyagok

20.30: Labdarúgás, mi történt a vb előző játéknapján?

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Franciaország–Szenegál vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc