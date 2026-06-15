Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: bemutatkoznak a vb-n a franciák és az argentinok

I. SZ.I. SZ.
2026.06.15. 23:50
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Kedden a hajnali mérkőzések után este 21 órakor folytatódik a világbajnoki dömping a francia válogatott bemutatkozásával, majd további három összecsapás következik, közte a címvédő argentin csapat első meccsével. Sorsolnak a labdarúgó európai kupák selejtezőire, Franciaországban rajtol a vívók Európa-bajnoksága, míg több atlétánk is Lengyelországban versenyez.

 JÚNIUS 16., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
G-CSOPORT
3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
I-CSOPORT
21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
J-CSOPORT
Szerda, 3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA
16.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA
17.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA
18.00: a selejtező 1. fordulójának sorsolása, Nyon

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
16.00: Continental Tour, Gold-sorozat, Ostrava (Tv: M4 Sport, 18.00-tól)
Benne. 17.00: férfi 4x100 m (Magyarország); 18.13: férfi 400 m (Molnár Attila); 18.45: női 100 m gát (Kozák Luca); 19.10: női 100 m (Takács Boglárka)

ERŐEMELÉS
18.00: világbajnokság, Druskininkai (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1091 (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP-torna, Halle
11.30: egyes, 1. forduló (Tv: Match4)

VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY (FRANCIAORSZÁG)
8.30: férfi párbajtőr, egyéni
12.30: női kard, egyéni
19.30: döntők (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Mennyire befolyásolják az utazás nehézségei egy csapat teljesítményét?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Zsoldos Barna a vonalban
  9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar férfi jégkorong-válogatott a 2026-os világbajnokságon
12.00: Bajnokok Szabó Szilviával – Varga Tamás
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kristóf
Szerkesztő: Somogyi Zsófia
15.00: Öttusa, vendég: Guzi Blanka vk-győztes és Kállai Ákos
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt
17.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: 3x3-as kosárlabda, a női Eb-selejtező értékelése

Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, reakciók a Ferencváros Európa-liga-sorsolására
18.30: Kajak-kenu, vendég: Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya
19.00: Kajak-kenu, vendég: ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya
19.30: Vívás, Eb-összefoglaló
20.00: Napi aktualitások, értékteremtő anyagok
20.30: Labdarúgás, mi történt a vb előző játéknapján?
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Franciaország–Szenegál vb-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc

 

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