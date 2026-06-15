Mátó Sára: Mindent az atlétikára tettem fel ettől a nyártól

Egyre közelebb jár a két évvel ezelőtt a római Európa-bajnokságon döntőt érő, 54.66-os időhöz Mátó Sára. A 400 méteres gátfutás jelenlegi legjobb magyarja nemrég St. Pöltenben 55.08 másodpercre javította az egyéni csúcsát, amivel egyben kvalifikált is a birminghami kontinensviadalra.

„Elég sok munka volt benne, számítottam rá, hogy az idén valamikor egyéni csúcsot fogok futni – mondta Mátó Sára a Nemzeti Sportnak. – Másfél héttel St. Pölten előtt 56 elejét futottam, és éreztem, hogy rengeteg van benne, de Rehlingenben fejben még nem voltam ott a rajtban.”

Az Ausztriában nyújtott teljesítményével 2024-ben Rómában nem lett volna Eb-döntős, de az azt megelőző öt Eb-n simán bejutott volna a fináléba (2022: 55.29, 2018: 55.75, 2016: 56.05, 2014: 56.07, 2012: 55.93), ez is azt mutatja, hogy ez a versenyszám az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone és a holland Femke Bol hathatós közreműködésével mennyire erőssé vált ebben az évtizedben. Ugyan az idén egyikük sem versenyez ezen a távon (McLaughlin-Levrone anyuka lesz, Bol pedig kedden Ostravában 800-on mutatkozik be), a szlovák Emma Zapletalová a június eleji 52.58-as futásával magasra tette a lécet.

Mátó Sára igyekszik mindent megtenni, hogy felzárkózzon a legjobbak szintjére. Korábban készült már együtt Femke Bollal is, 2026-nak pedig új edzővel, a holland Bram Petersszel vágott neki. A váltást részben a kényszer szülte, az előző szintlépésében főszerepet játszó Kovács Zoltán továbbra is segíti majd őt.

„Tavaly a vb után Zoli úgy döntött, hogy kicsit hátrébb lép az edzősködésből, a csoportunk tagjait megpróbálta más edzőkhöz terelni. Szerettünk volna továbbra is együtt dolgozni, de a civil munkája miatt máshogyan alakult az élete. A szlovák Emma Zapletalová által korábbról már ismertem Bram Peterset, akinek szintén ő az edzője. Egy közös edzőtáborázás során vetődött fel, hogy dolgozhatnánk közösen, és november óta ő írja az edzésprogramomat” – mondta a 25 éves sportoló, aki nem költözött a Belgiumban élő szakemberhez, hanem itthon készül. A télen három hétre csatlakozott az éppen Dél-Afrikában edzőtáborozó csoporthoz, szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen szintű atlétákkal tudott készülni.

„Miután elvégeztem az egyetemet, mindent az atlétikára tettem fel ettől a nyártól. Már csak ezért is reménykedem benne, hogy tudunk még előrelépni a következő időszakban. A legfőbb cél az olimpia, ehhez idejében jött a váltás, idő kell, hogy az újfajta terheléshez adaptálódjak, de a kezdet biztató. Kíváncsi vagyok, hogy mi a teljesítőképességem határa, 55 másodperc környékén már nehezebb levenni a tizedeket. Elégedett lennék, ha úgy hagyhatnám abba, hogy egyszer az országos csúcs is a nevemhez fűződik, de ehhez még több munka, alázat és áldozat kell.”

A női 400 méteres gátfutás magyar csúcsát Szekeres Judit tartja az 1998-ban Roodepoortban elért 54.02-es idejével.