„Kifogyott az üzemanyagunk” – Varga Barnabásék edzője a Kl-kiesés után

„Csodálatos meccset játszottunk csodálatos otthonunkban – kezdte értékelését Marko Nikolics. – A játékosaimnak azt mondtam: hihetetlen az út, amit megtettünk az európai kupákban . Büszkének kell lennünk, és örülök, hogy a szurkolóink ​​felismerték ezt. Sok helyzetet alakítottunk ki, néhányat kihagytunk, nagy taktikai hibát követtünk el, és megbüntettek minket. Tapasztalt csapatról van szó, amely képes letámogatni, teret nyitni és gólt szerezni. A játékosok erőfeszítései lenyűgözőek voltak. Büszkének kell lennünk.”

„Az első 60-65 percben fantasztikusan játszottunk. Aztán kifogyott az üzemanyagunk. Az energiánk elpárolgott. Nem volt elég nagy a kispadunk ehhez az igényes mérkőzéshez, és szenvedtünk. A játékosok tovább küzdöttek, de a játék más irányba indult el. Nem tudtuk kezelni a feszültséget ennyi percen keresztül. Valami ilyesmire számítottunk” – jelentette ki Nikolics a gazzetta.gr tudósítása szerint.

„Az érzelmek hullámvasútján ültünk. Most pedig sem eufória, sem pedig kellemetlen érzés nem fogott el. Összegyűjtöttem a játékosokat, és azt mondtam nekik: »Ma emelt fővel hagytátok el a pályát. Büszkének kell lennetek az útra, amit megtettetek és arra, amit elértetek!«”

A mérkőzésen duplázó Zini teljesítménye kapcsán az AEK edzője elmondta, a játékos az utolsó előtti edzésen megígérte neki, hogy két gólt fog szerezni, és betartotta az ígéretét.

„Három kiváló csatárunk van. Az idény egy pontján csak Luka Jovics állt rendelkezésünkre, most viszont már Varga Barnabás és Zini is itt van – versenyeznek egymással a csapatba kerülésért. Mindannyian fontosak. Különböző adottságokkal rendelkeznek, ami kellemes helyzet egy edzőnek.”