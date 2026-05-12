Menedzsere szerint még közelebb kerülhet a szűk elithez Varga Barnabás

Varga Barnabás az elmúlt hétvégén görög bajnok lett az AEK Athénnal, s úgy tűnik, 31 éves korában is töretlenül fejlődik. A magyar válogatott centerének titkairól igyekezett fellebbenteni a fátylat a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorában Paunoch Péter, a labdarúgó menedzsere, akit Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc kérdezett.

„Pont a mérkőzés lefújásakor vettem számba, hogy az az elmúlt durván hat évben Barnabás honnan hová jutott. Mindez nüanszokon múlt, mert voltak olyan dolgok ebben az időszakban, főleg annak legelején, amikor alakulhatott volna másképp is a pályafutása, de szerencsére úgy álltak a csillagok, hogy mindig a lehető legjobb döntést sikerült meghoznunk együtt. Amellett, hogy legjobb tudásom szerint segítettem neki, Barna kellett ahhoz, hogy megvalósuljon, ami az elmúlt időszakban történt” – fogalmazott Paunoch Péter.

A beszélgetésben a menedzser arra is kitért, szerinte mely tulajdonsága emeli Varga Barnabást az átlag fölé.

„Az alapképességeit leszámítva – mert ezen a szinten nem tudna így teljesíteni, ha a súlypontemelkedése, az ütemérzéke, a fejjátéka nem idézne világklasszisokat – a legfőbb titka, hogy nem érez nyomást, ugyanazt meg tudja csinálni harminckétezer őrjöngő görög szurkoló előtt, mint annak idején Gyirmóton az NB II-ben.”

Paunoch Péter azt is elmondta: Varga jelenlegi edzőjéhez, Marko Nikolicshoz hasonlóan ő is szilárdan hiszi, hogy a huszonnyolcszoros magyar válogatott játékos előtt életkora dacára még jócskán rejlik lehetőség az előrelépésre.

„Barna alapvetően későn érő típus, hiszen huszonhárom-huszonnégy éves korára lett kész játékos, ezért nála az »elhasználódás« később kezdődött, így nem csoda, hogy az elmúlt két-három évben robbant be az elitbe. Ha a jövőben a találatai nagy részét meg fogják adni, akkor a görög gólkirályi cím reális célkitűzés lehet, mert a gólok, a gólhelyzetek megvannak.”