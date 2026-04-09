A Palace, a Mainz és a Sahtar is kapott gól nélkül nyert odahaza a Kl-ben

CRYSTAL PALACE–FIORENTINA

Az első percek olasz mezőnyfölénye után magához ragadta a kezdeményezést az angol csapat, majd Jean-Philippe Mateta az első félidő derekán tizenegyesből a vezetést is megszerezte a Palace-nak. A szerzett gólra még rá tudott tenni egy lapáttal Oliver Glasner csapata, s míg Mateta ziccerét védte De Gea, addig a kipattanót Tyrick Mitchell már belőtte, megduplázva a londoniak előnyét. A fordulás után az angolok visszavettek a tempóból, így kiegyenlítettebb lett a meccs, de Piccoli fejesét leszámítva (amelyet Henderson védett) nem tudott igazi helyzetet kidolgozni a firenzei csapat – ellenben Ismaila Sarr a mérkőzés legvégén még gólt tudott fejelni, feltéve az i-re a pontot. A Crystal Palace tehát érvényesítette a papírformát, tekintélyes előnnyel várva a firenzei visszavágót. 3–0

MAINZ–STRASBOURG

Alaposan bekezdett a hazai közönség hangos támogatását élvező Mainz, az első 20 perc után már 2–0-s előnyben volt. A 11. percben a japán Szano Kaisu kényszerítőzött honfitársával, Kavaszaki Szotával, majd 22 méterről kapura tekert – a labda egy védő lábán gellert kapott, s védhetetlenül hullott a bal felső sarokba. Nyolc perccel később Nebel szögletére Stefan Posch érkezett, majd kapásból, 11 méterről zúdította a labdát a kapu bal oldalába. A folytatásban is a németek jártak közelebb a gólszerzéshez, s csupán a szerencsének köszönhette az elzászi csapat, hogy nem háromgólos hátrányban vonult a szünetre.

A fordulás után az első lehetőség a Mainzé volt, majd a másik oldalon Enciso került ziccerbe – már kérdés, hogy a paraguayi nem tudott túljárni Batz eszén. A 74. percben óriási lehetőséget szórakoztak el a vendégek: Barco tíz méterről a kapufát találta el, Moreira ismétlését Batz oldalra ütötte, az újra beívelt labdát pedig Godo a kapu mellé fejelte. Négy perccel később eldönthették volna a lényegi kérdéseket a németek, de Kohr átlövését védte Penders, Sieb ismétlése meg a gólvonallal párhuzamosan zúgott el a kapu előtt. A lefújás után tömegjelenet alakult ki a pályán, így paprikás hangulatú visszavágóra van kilátás. 2–0

SAHTAR DONECK–AZ ALKMAAR

A gól nélküli első félidő után magához ragadta az irányítást az ukrán együttes Krakkóban, de a Kovács Bendegúzt a kispadra nevező hollandok sokáig tartották magukat. A jeget Pedrinho törte meg, a aki a 72. percben 17 méterről bődületesen nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe, Zoetnek semmi esélye nem volt. A kapott gól megfogta az Alkmaart, és az utolsó tíz percben Alisson két perc alatt kétszer is beköszönt, így Arda Turan brazilokkal teletűzdelt csapata megnyugtató előnnyel várhatja a hollandiai visszavágót. 3–0

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland) 3–0 (Pedrinho 72., Alisson 81., 83.)

Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz) 3–0 (Mateta 24. – 11-esből, Mitchell 31., I. Sarr 90.)

Mainz (német)–Strasbourg (francia) 2–0 (Szano 11., Posch 19.)

Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 3–0 (Ahomas 2., U. López 45+2., Palazón 74. – 11-esből)