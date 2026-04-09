A tét a legjobb nyolc: PSG–Veszprém a férfi kézi BL-ben – ÉLŐ

Bejött Inigo Pérez meccsterve, a Rayo három gólt rámolt be Vargáéknak a Kl-ben

M. B.M. B.
2026.04.09. 20:55
A vallecasi közönségkedvenc, Isi Palazón tette fel az i-re a pontot (Fotó: Getty Images)
Konferencialiga Varga Barnabás Rayo Vallecano AEK Athén
A Rayo Vallecano 3–0-ra nyert odahaza a Varga Barnabással a kezdőcsapatban felálló AEK Athén ellen a labdarúgó Konferencialiga negyeddöntőjének csütörtök kora esti mérkőzésén.

Már a második percben megszerezte a vezetést a vallecasi együttes, Álvaro García balról érkező beadásából Iljasz Ahomas továbbított a kapuba. A forró hangulatot teremtő szurkolók által hajtott Rayo a korai gól hatására vérszemet kapott, a 20. percben ismét betalált, de Lejeune gólját Unai López leshelyzete miatt érvénytelenítette a VAR.

A folytatásban a görögöknek több nagy egyenlítési lehetőségük is volt, a legközelebb Varga Barnabás járt a gólszerzéshez: a magyar csatár Mantalosz beadását fejelte a kapura, de Batalla nagyot védett, majd az argentin kapus azt is „túlélte”, hogy a labdát ziccerben a kapura vezető Koita előbb belerúgta a labdát, majd összeütközött vele. A kihagyott athéni helyzetek megbosszulták magukat, a szünet előtt az első gólt szerző Ahomas akciózott, átlövését védte Strakosha, a kipattanót pedig az az Unai López pofozta a kapuba, aki rosszkor volt rossz helyen Lejeune visszavont találatánál.

Rayo Vallecano de Madrid v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Varga Barnabás (jobbra) sem tudott segíteni az AEK-nak Vallecasban (Fotó: Getty Images)

A fordulás után az első 45 percben még bátran kezdeményező Rayo visszavett a tempóból, és a kontrázásra rendezkedett be, míg az AEK megpróbált visszajönni a meccsbe, de hiába a labdabirtoklási fölény, Marko Nikolics csapata nem tudott mihez kezdeni a felállt védelemmel. A 61. percben Varga Barnabás sárga lapot kapott, majd tíz perccel később lekapta a pályáról a szerb tréner, az angolai Zinit küldve pályára. Nikolics a cseréivel tizenkilencre próbált lapot húzni a meccs hajrájában, de ez visszafelé sült el, mert a 74. percben Relvas kezezése után tizenegyest rúghatott a Rayo, Isi Palazón pedig higgadtan a bal alsóba gurított.

A meccs hátralevő részében a Rayo lepörgette az órát, s elmondható, hogy a hazai kispadon dirigáló Inigo Pérez rizikós meccsterve bejött: az első félidőben látott agresszív, támadó harcmodorban benne volt a kontrából kapott gól veszélye, de sikerült 2–0-ra megnyerni a játékrészt, így a szünet után már nyugodtan be lehetett állni a kontrázásra, ami egy további gólt eredményezett. Az athéni meccshangulatot ismerve korai lenne temetni a görögöket, de a második félidőben látottak alapján nem túlzás azt mondani, hogy a Rayo (amely története talán legnagyobb győzelmét aratta) fél lábbal már a négy között érezheti magát. 3–0

KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 3–0 (Ahomas 2., U. López 45+2., Palazón 74. – 11-esből)
Később
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
21.00: Mainz (német)–Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)

 

