Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ megpályázza a Konferencialiga 2028-as és 2029-es döntőjét

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 12:54
null
A Puskás Arénában már volt Európa-liga-döntő, és jövőre ott lesz a Bajnokok Ligája fináléja is (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Konferencialiga MLSZ Puskás Aréna
A Magyar Labdarúgó-szövetség megpályázza az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat döntőjét, amely még nem került a magyar fővárosba: sikeres pályázat esetén a Konferencialiga 2028-as vagy 2029-es döntőjét rendeznék Budapesten – írja hivatalos honlapja pénteki közleményében az MLSZ.

Az mlsz.hu-n olvasható pénteki közlemény szerint a 2028-as finálé megrendezésére Magyarországon kívül Franciaország (Lille), Olaszország (Torino), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) jelezte eddig a szándékát, a 2029-es döntő iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődik. A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit. Sikeres magyar pályázat esetén a Puskás Arénában játszanák le a mérkőzést – írja az MLSZ közleménye, emlékeztetve arra, hogy 2010 óta Magyarország számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt. 2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-mérkőzést, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak.

2023-ban három fontos UEFA-rendezvény volt Magyarországon: a férfi U17-es Európa-bajnokság, a női futsal Európa-bajnoki döntő és az Európa-liga döntője.

Jövőre a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendez Magyarország.

(MTI)

Bajnokok Ligája
2 órája

Münchenben lehet a 2028-as, Londonban vagy Barcelonában a 2029-es BL-döntő

Az UEFA közleményének értelmében New York-ban legkorábban 2030-ban lehet Bajnokok Ligája-finálé.

 

 

Konferencialiga MLSZ Puskás Aréna
Legfrissebb hírek

Elmarasztalhatta Bogár Gergőt a játékvezetői bizottság

Labdarúgó NB I
1 órája

Magyar Kupa: a címvédő a DVTK-val találkozik a nyolcaddöntőben, az FTC NB II-es csapatot kapott

Labdarúgó NB I
17 órája

Az Újpest után a Fradi sem úszta meg a szektorbezárást

Labdarúgó NB I
20 órája

Szektorbezárást kapott az Újpest a derbi után

Labdarúgó NB I
23 órája

Egy bajnoki mérkőzésre tiltotta el Markgráf Ákost az MLSZ

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 13:22

Gomojja – Malonyai Péter publicisztikája

Magyar válogatott
2025.10.28. 23:15

Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

Magyar válogatott
2025.10.28. 12:56

Gyász: elhunyt Bordás György, az MLSZ korábbi főtitkára

Magyar válogatott
2025.10.27. 15:58
Ezek is érdekelhetik