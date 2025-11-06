Nemzeti Sportrádió

Felstócolt dobozok és időutazás fogadta a Lech Poznant a vallecasi öltözőben – videó

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.06. 09:47
Fotó: Getty Images
Címkék
Konferencialiga Lech Poznan Rayo Vallecano
A Lech Poznan ma este lép pályára a Rayo Vallecano vendégeként a labdarúgó Konferencialiga alapszakaszában. A lengyel csapat már tegnap megérkezett a spanyol fővárosba, s a klub X-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint a játékosokra egy tiszta, de felszereltségében a hetvenes éveket idéző öltöző várt – leszámítva az öltöző közepén felstócolt dobozokat.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)
18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)
18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)
18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)
18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)
18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)
18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)
18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)
18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)
21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)
21.00: SK Rapid (osztrák)–Universitatea Craiova (román)

 

 

Konferencialiga Lech Poznan Rayo Vallecano
Legfrissebb hírek

A Sevilla ellen is folytatta remek hazai sorozatát az Atlético; a Sociedadé lett a baszk derbi

Spanyol labdarúgás
2025.11.01. 20:45

Az MLSZ megpályázza a Konferencialiga 2028-as és 2029-es döntőjét

Európa-konferencialiga
2025.10.31. 12:54

Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 23:08

A Rijeka nyerte meg a felhőszakadás miatt félbeszakadt Kl-meccset

Európa-konferencialiga
2025.10.24. 16:59

Kl: Baráth Péterék ikszeltek; félbeszakadt a Sparta Praha meccse Rijekában

Európa-konferencialiga
2025.10.23. 23:09

Bolláék egy hármast kaptak a Fiorentinától; az AEK hazai pályán egy hatost gurított a Kl-ben

Európa-konferencialiga
2025.10.23. 21:07

Baráth Péterrel a soraiban győzött a Raków a Konferencialigában, Kovacevic mesterhármast szerzett Celjében

Európa-konferencialiga
2025.10.02. 23:13

Konferencialiga: Bolláék sima vereséggel kezdtek Poznanban

Európa-konferencialiga
2025.10.02. 21:00
Ezek is érdekelhetik