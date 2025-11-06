Felstócolt dobozok és időutazás fogadta a Lech Poznant a vallecasi öltözőben – videó
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)
18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)
18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)
18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)
18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)
18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)
18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)
18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)
18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)
21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)
21.00: SK Rapid (osztrák)–Universitatea Craiova (román)