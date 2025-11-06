Felstócolt dobozok és időutazás fogadta a Lech Poznant a vallecasi öltözőben – videó

A Lech Poznan ma este lép pályára a Rayo Vallecano vendégeként a labdarúgó Konferencialiga alapszakaszában. A lengyel csapat már tegnap megérkezett a spanyol fővárosba, s a klub X-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint a játékosokra egy tiszta, de felszereltségében a hetvenes éveket idéző öltöző várt – leszámítva az öltöző közepén felstócolt dobozokat.

Szybki tour po naszej szatni 👀 pic.twitter.com/AbS0tQqRCG — Lech Poznań (@LechPoznan) November 5, 2025 KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)

18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)

18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)

18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)

18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)

21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)

21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)

21.00: SK Rapid (osztrák)–Universitatea Craiova (román)