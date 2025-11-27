Férfi kosár: Golomán György megsérült

A magyar szövetség közösségi oldala csütörtök este közölte, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány szűkítette keretét, amelyből kikerült a spanyol élvonalbeli Hiopos Lleida játékosa is, mivel a délelőtti edzésen megsérült a bokája.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Lukács Norbert (Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)
A MAGYAR CSAPAT MENETRENDJE
november 28., 18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely
december 1., 20.30: Belgium–Magyarország, Mons
2026. február 27.: Magyarország–Franciaország
2026. március 1.: Franciaország–Magyarország
2026. július 3.: Finnország–Magyarország
2026. július 6.: Magyarország–Belgium