Bolla már a hétvégi bécsi derbin is játszhat

„Bolla Bendegúz az utolsó edzésen könnyű sérülést szenvedett, ezért kihagyja a Graz elleni idegenbeli mérkőzést” – közölte vasárnap délután az X-oldalán a Rapid Wien. A vienna.at értesülései szerint a magyar válogatott játékos a bokáját fájlalta.

A Rapid hétvégén az Austriával vív bécsi derbit, és Markus Katzer sportigazgató a sérültek állapotáról beszélt. A norvég Petter Nosa Dahllal kapcsolatban nem szolgált jó hírekkel a sportvezető.

„Izomsérülése van, így néhány hétig nem játszhat. Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb visszatérjen.”

Furkan Demir és Bolla Bendegúz ellenben ott lehet a pályán. A török védőt a GAK elleni mérkőzésen le kellett cserélni sérülés miatt.

„Furkan és Bolla is rendben van” – mondta Katzer.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik, a listavezető Rapid lesz a pályaválasztó. Az Austria a 7. helyen áll a bajnokságban.