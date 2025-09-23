Nemzeti Sportrádió

Bolla már a hétvégi bécsi derbin is játszhat

2025.09.23. 12:56
Bolla Bendegúz (balra) az Austria ellen már játszhat (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
Markus Katzer sportigazgató a Skynak nyilatkozva elmondta, Bolla Bendegúz felépült, és pályára léphet a hétvégi Austria Wien elleni bajnoki labdarúgó-mérkőzésen.
Magyar válogatott
21 órája

Bolla sérülés miatt nem játszott, de nincs veszélyben a vb-selejtező

Marco Rossi már biztosan nem számíthat Sallai Roland és Varga Barnabás játékára Örményország ellen.

„Bolla Bendegúz az utolsó edzésen könnyű sérülést szenvedett, ezért kihagyja a Graz elleni idegenbeli mérkőzést” – közölte vasárnap délután az X-oldalán a Rapid Wien. A vienna.at értesülései szerint a magyar válogatott játékos a bokáját fájlalta.

A Rapid hétvégén az Austriával vív bécsi derbit, és Markus Katzer sportigazgató a sérültek állapotáról beszélt. A norvég Petter Nosa Dahllal kapcsolatban nem szolgált jó hírekkel a sportvezető.

Izomsérülése van, így néhány hétig nem játszhat. Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb visszatérjen.”

Furkan Demir és Bolla Bendegúz ellenben ott lehet a pályán. A török védőt a GAK elleni mérkőzésen le kellett cserélni sérülés miatt.

Furkan és Bolla is rendben van” – mondta Katzer.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik, a listavezető Rapid lesz a pályaválasztó. Az Austria a 7. helyen áll a bajnokságban.

légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
