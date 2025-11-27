Németh Anett olasz csapata simán nyert Érden a Vasas ellen a női röpi CEV-kupában

A magyar válogatott feladóátlója a találkozó előtt vette át az év legjobb játékosának járó Szalayné Sebők Éva-díjat, amelyet negyedszer érdemelt ki.

A párharc visszavágója jövő szerdán lesz Torinóban.

A második számú európai kupasorozatban még a Békéscsaba érdekelt, amely háromszettes győzelemmel várhatja a horvát Kastela elleni, jövő szerdai, hazai visszavágót.

RÖPLABDA

NŐI CEV-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

Vasas Óbuda–Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz) 0:3 (–18, –20, –19)

Érd, 590 néző. V: Maciejewski (lengyel), Hrisztov (macedón).

VASAS ÓBUDA: Glemboczki 7, Papp, Sunderlíková 13, OHWOBETE 13, Vilvert 7, Leite 1. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Fekete F. 5, Boskó, Zsombók E. 1, Kiss G. 1, Csereklye. Edző: Janisz Athanaszopulosz

CHIERI: NÉMETH A. 11, Bah 8, CEKULAEV 11, Van Aalen 2, KÜNZLER 11, Alberti 6. Csere: Spirito, Bonafede (liberók), Antunovic 1, Degradi 1, Dambrink 6, Ferrarini. Edző: Nicola Negro

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 6:3, 7:5, 9:5, 11:9, 12:12, 14:12, 14:16, 15:20, 18:22. 2. játszma: 1:0, 1:2, 3:2, 4:9, 7:10, 8:13, 11:17, 14:19, 15:22, 18:24. 3. játszma: 1:2, 4:3, 5:8, 6:12, 7:15, 14:20, 18:24