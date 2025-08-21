Nemzeti Sportrádió

Nem változott az ETO kezdőcsapata a Kl playoffkörében az AIK elleni visszavágóhoz képest

2025.08.21. 17:54
Csinger Márk ismét ott van a védelem tengelyében (Fotó: Török Attila)
Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO ETO FC ETO FC Győr Rapid Wien
A labdarúgó Konferencialiga-selejtező rájátszásában az ETO FC az osztrák Rapidot fogadja a párharc első mérkőzésén. Borbély Balázs ugyanazt a kezdőt küldi pályára, mint amelyik az előző körben is szerepelt a svéd AIK elleni, 2–0-s győri győzelemmel véget érő visszavágón.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
ETO FC–SK Rapid (osztrák) – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Brecska (kapus), Abrahamsson, Bíró B., Décsy, Huszár, Ouijdi, Piscsur, Tollár, Tóth R., Urblík N., Vingler, Zivkovic
Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub, Grgic, Amane, Dahl – Kara, Antiste. Vezetőedző: Peter Ströger
A kispadon: Gartler, Göschl (kapusok), Ahoussou, Auer, Demir, Mbuyi, Oswald, Radulovics, Seidl, Velimirovic, Weixelbraun, Wurmbrand

