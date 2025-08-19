Bolla Bendegúz: Nem a túlélésért utazunk Magyarországra

Milyen csapatnak tartja az ETO-t?

Vitális Milánt ismerem, néhány további játékos ellen még az NB I-ben futballoztam – Claudiu Bumbára Kisvárdáról emlékszem –, többségükkel azonban nem találkoztam. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb remekül felkészít minket az ellenfél játékára. Borbély Balázs vezetőedző elképzelései megmutatkoznak a pályán, ambiciózus, kombinatív csapatnak tartom az ETO-t, szóval észnél kell lennünk.

A győrieknek hatalmas bravúr lenne a főtáblára kerülés, a Rapidnál viszont ez a minimumelvárás?

Mindenképpen csalódás és szívfájdalom lenne, ha nem jutnánk be a Konferencialiga alapszakaszába, hiszen az a cél, hogy az előző idény után ismét főtáblások legyünk. Tudjuk azonban, ez nem lesz sétagalopp, az ellenfelünknek is lesz egy-két szava hozzá.

A montenegrói Decsics és a skót Dundee United kiejtése után játszanak a győriekkel. A soron következő lesz az eddigi legkeményebb erőpróbájuk a Kl-ben?

Fizikailag erős együttes volt a skót, a lecsorgó labdák összegyűjtésére és a kontratámadások vezetésére állt rá, a Győr viszont teljesen más stílust képvisel, így nehéz meghatározni, melyik az erősebb. Lehet, hogy a párharcnak papíron mi vagyunk az esélyesei, de a kezdő sípszó pillanatában ez már nem sokat számít.

A Dundee United ellen szintén a Rapid Wien volt a favorit, mégis majdnem kiesés lett a vége.

Utólag könnyű ezt kijelenteni, de az első, hazai meccsünkön el kellett volna döntenünk a továbbjutást. Ehelyett két olyan gólt kaptunk, amit ezen a szinten nem lehet, a helyzeteink pedig kimaradtak, be kellett érnünk a döntetlennel. Skóciában annak ellenére ajándékoztunk egy félidő előnyt az ellenfélnek, hogy pontosan tudtuk, mire számíthatunk tőle. Nem álltunk készen, meglepett minket a Dundee, viszont a csapatunk erejét mutatja, hogy kétgólos hátrányból is visszakapaszkodtunk és tizenegyespárbajban megnyertük a párharcot.

Ráadásul az ötödik tizenegyest rúgta. Hogyhogy önt jelölte ki Peter Stöger vezetőedző utolsónak?

Ne kérdezze, miért, de ha van rá lehetőség, szeretem én zárni a sort, ezért arra kértem, hadd legyen enyém az utolsó. A továbbjutás tétje nyomta a vállunkat, az ilyen helyzeteket azonban jól kezelem, nem okozott gondot odaállni. Örülök, hogy lezártam a párharcot, ám mindenki hozzátette a magáét, csapatmunka volt a győzelem. Ez a siker is építette a közösséget, emlékezetes marad a skóciai éjszaka.

Nem bánta, hogy vasárnap az Altach ellen már nem volt a pályán, amikor csapata gól nélküli állásnál a 92. percben tizenegyest rontott?

Sajnálom, hogy kimaradt a büntető, de nem volt esélyem odaállni: az első félidő végére kicsit „összeállt” a bal lábamban a hajlítóizom, és a csütörtöki Kl-meccsre való tekintettel egy óra játék után lecseréltek. Bosszantó, hogy az Altach ellen is sorra alakítottuk ki a helyzeteket, mégsem sikerült gólt szereznünk – jó lett volna első helyen állni három fordulót követően.

Nyolc mérkőzésen két gólpassza, egy gólja és egy tizenegyespárbajban jegyzett találata van. Volt már jobbhátvédként ennyire erős idénykezdete?

Nem hiszem. Próbáltam fejben és erőnlét területén úgy készülni a nyáron, hogy már a rajtnál elkapjam a fonalat. A taktikánknak is része, hogy gyakran fellépek a támadással, szabad kezet kapok a jobb oldalon. Jó érzés, hogy az a csapat egyik fegyvere, hogy kiveszem a részemet az akcióból. Hetente két meccset játszunk, szeretnék továbbra is meghatározó tagja lenni a Rapidnak. Igyekszem mindent beleadni, hogy kitartson a jó formám – szeretném átmenteni a válogatott szeptemberi mérkőzéseire.

KONFERENCIALIGA

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

ETO FC–RAPID WIEN (osztrák)

Győr, csütörtök, 19 óra. Vezeti: Igor Stojchevski (macedón). Tv: M4 Sport

A visszavágót augusztus 28-án Bécsben rendezik.