„Még mindig sikerre éhes vagyok” – Michelisz Norbert 2026-ban is a Hyundai színeiben versenyez

Michelisz Norbert kedd délelőtt a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy továbbra is marad a BRC Hyundai N Squadra Corse kötelékében, így a TCR World Tour a 2026-os kiírásának is a csapat színeiben, csapattársa, Mikel Azcona oldalán vág neki. A sorozatban 2023-ban és 2024-ben bajnoki címet is szerző, míg az előző évet a nehéz kezdés után a nyolcadik helyen záró magyar versenyző nagy reményekkel várja az új szezont, úgy érzi, újra az élmezőnyben harcolhat.

„Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben. Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam. Nagy öröm nekem, hogy továbbra is a BRC Hyundai N Squadra Corse csapatánál versenyezhetek, és újra a Hyundai Elantra N TCR-t vezethetem. Továbbra is Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket” – írta a közösségi oldalán.

A 2026-os szezon május 8. és 10. között rajtol, méghozzá Misanóban, ahol először méri össze a tudását a TCR World Tour mezőnye. Az idei bajnokság összesen nyolc állomást és ezen belül húsz futamot foglal magába, a versenyzők Olaszország mellett Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, Dél-Koreában, valamint két ízben Kínában is rajthoz állnak, mielőtt Makaó felé vennék az irányt, ahol a szezon zárul november 19. és 22. között.

TÖBB PONTON IS VÁLTOZNAK A SZABÁLYOK A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) több szabályváltozást is bejelentett a 2026-os szezonra, aminek következtében némileg átalakul a versenyzés. Noha a az időmérő továbbra is két szakaszból épül fel, és a Q1-ből a legjobb tizenkét versenyző jut tovább a Q2-be, majd e két szegmens eredménye adja az első futam rajtrácsát, ezentúl nagy jelentőséggel fog bírni, hogy ki futja a leggyorsabb kört az első megméretésen, hiszen a leggyorsabb versenykört jegyző pilóta egy hellyel előrelép a második futam részben fordított (a kvalifikáció első tíz helyezettje fordított sorrendben indul) rajtrácsán. Ez azt jelenti, hogy ha adott versenyző a kilencedik rajtrácsot szerzi meg az időmérőn, majd az első versenyen megfutja a leggyorsabb kört, akkor a második futamon nem a második, hanem az első helyről, vagyis a pole pozícióból rugaszkodhat el. Az olyan helyszíneken (Spanyolország, Dél-Korea és Kína) ahol három futamot is rendeznek, továbbra is a hétvége korábbi részében (időmérő, első és második futam) megszerzett pontok alapján rajzolódik ki a rajtfelállás.

A 2026-OS SZEZON MENETRENDJE

1. Olaszország, Misano, május 8–10.

2. Spanyolország, Valencia, június 12–14.

3. Franciaország, Le Castellet, július 4–5.

4. Portugália, Vila Real, július 11–12.

5. Dél-Korea, Inje, október 2–4.

6. Kína, Csengtu, október 16–18.

7. Kína, Csucsou, október 23–25.

8. Makaó, november 19–22.