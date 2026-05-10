TCR World Tour: Michelisz kiesett a második misanói versenyen

A két Hyundai-pilótát követő Yann Ehrlacher a nyolcadik, míg a további 4 pont hátrányban lévő Santiago Urrutia a hetedik helyről rugaszkodott el. A versenyen maximálisan 30 pont volt megszerezhető.

Noha a BRC Hyundai N Squadra Corse két versenyzőjének sikerére kevés sansz volt, az olasz csapat még így is bízhatott abban, hogy a hétvégén hazai pályán rajthoz álló Gabriele Covini megszerzi a győzelmet a Hyundai Elantra N TCR volánja mögött. Az olasz a pole pozíciós Jenson Brickley mellől, az első rajtsorból vágott neki a 15 kört felölelő futamnak. A második soron Ma Csing-hua, valamint Aurélien Comte, míg a harmadikon Ruben Volt és Thed Björk osztozott.

Brickley remekül jött el, és megtartotta a vezetést, a mellőle induló Covini viszont rengeteg pozíciót vesztett, és néhány kanyaron belül a hetedik helyen találta magát. Másodikként Ma sorolt be, majd Volt, Comte és a briliánsan rajtoló Azcona zárta a top 5-öt. A spanyolt Björk követte, majd Covini, Ehrlacher, Esteban Guerrieri, valamint az ugyancsak hátraeső Urrutia és Michelisz érkezett az első tizenegy helyen.

Az első körökben két francia szolgáltatta az izgalmakat: Comte Björköt, míg Ehrlacher az újabb helyeket vesztő Covinit utasította maga mögé. Ezt követően a két Hyundai vonta magára a figyelmet. Míg Azcona a harmadik helyig zárkózott fel, Michelisz számára drámai fordulatot vett a futam: egy összeérés után sérült az autója, visszaesett a mezőny végére, majd kiállni kényszerült.

Hamarosan élesedett a helyzet az élen is: Ma átvette a vezetést Brickleytől, akit a brutális tempót diktáló Azcona levadászott, majd elkezdte lopni a távolságot a Geely Cyan Racing pilótája mögött. Míg Brickley lassan lépdelt hátrafelé, Björk a harmadik, Comte a negyedik, míg a címvédő Ehrlacher az ötödik helyre jött fel.

Azcona lendülete viszont a végére elfogyott, és egy ponton még Björk ellen is védekezésre kényszerült, így Ma fellélegezhetett, és az ő sikerével zárult a második futam. Azconának a második hely is elég volt, hogy a bajnokság élére álljon, méghozzá 17 pont előnnyel. Björk a harmadik pozíciójával az összetettben is előrébb lépett, mögötte Comte, Ehrlacher, Urrutia, Guerreri, Brickley, Volt, valamint Ramiro Zago zárta az első tízest. Michelisz a kiesése miatt hatodik pozícióba esett vissza az összetettben, lemaradása 25 pont a csapattársa mögött.

Folytatás június 12. és 14. között Spanyolországban.

A világbajnokság állása két verseny után: 1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 65 pont, 2. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 48 pont, 3. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 44 pont, 4. Ma Csing-hua (kínai,) 42 pont, 5. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 42 pont, 6. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 40 pont.



