Magyar sportolók „száguldoztak” a Hungaroringen

Vadonatúj autók sorakoztak a Hungaroring célegyenesében, amelyek csak arra vártak szerda délután, hogy prominens sofőrjei átvegyék őket – a Magyar Olimpiai Bizottság partnerségre lépett az Euroleasing Zrt.-vel és a Green Motion Hungaryvel, a támogatói kezdeményezésnek köszönhetően pedig huszonegy, a Los Angeles-i olimpiára készülő magyar sportoló vehetett át új, a Team Hungary-logóval és a magyar színekkel felmatricázott Hyundai Kona típusú autót, amelyet a 2028-as játékokig használhatnak, és amely megkönnyíti a közlekedésüket, az útjukat az olimpiáig.

Az Euroleasing és a Green Motion Hungary közös célja, hogy kézzelfogható módon segítse a sportolók mindennapjait és stabil hátteret biztosítson a hosszú felkészülési időszakban. A Green Motion nemzetközi „zöld” autókölcsönző cég fő fókuszában a környezetbarát mobilitás biztosítása és a fenntartható működés áll, többségében alacsony CO₂-kibocsátású járművekkel. A márka magyarországi jelenlétének egyik legfontosabb lépéseként tartja számon a Magyar Olimpiai Csapat támogatását, mobilitásának biztosítását.

A szerződést Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vály Judit, az Euroleasing Zrt. vezérigazgatója és Hanczár Zsolt, az Euroleasing gépjármű értékesítési igazgatója írta alá. Az ünnepélyes kulcsátvétel után a sportolók két kört mehettek a Hungaroringen – ugyan Lewis Hamilton Mercedesszel elért 2020-as pályacsúcsára, az 1:13.447-re nem mehettek rá, így is élvezettel terelték körbe autóikat a 4.3 kilométer hosszú aszfaltcsíkon.

„A nagyfiam jégkorongozó, testközelből ismerem egy sportoló életét, látom a küzdelmeit, és édesanyaként természetesen támogatom, hogy lehetőleg csak a felkészülésre koncentrálhasson – fogalmazott Vály Judit. – Ez az együttműködés túlmutat a gyakorlati támogatáson, valós segítséget szeretnénk nyújtani, hogy az adott versenyre, edzésre a megfelelő időpontban odaérhessen a sportoló biztonságos körülmények között.”

„A Magyar Olimpiai Bizottságnak kiemelten fontos, hogy a sportolóink úgy készülhessenek, hogy minél kevesebb gondjuk legyen. Óriási segítség nekünk, és szívmelengető, hogy az Euroleasing, amely harminc éve egy hasonló kezdeményezést, a Sydney Klubot is támogatott, ismét a partnerünk. Akkor, harminc éve Fábián Lászlóval mi is tagjai voltunk annak a bírálóbizottságnak, amely eldöntötte, melyik sportolók kaphatják meg az autót. Próbáltunk lelkiismeretesen eljárni – ők aztán eredményesek is voltak Sydneyben. Ezúttal a sportági szakszövetségek elnökeit kértük meg, adjanak javaslatot sportolóikra. Azóta szerencsére hagyománya van a mobilitási partnerségnek. Bízunk benne, hogy ez a támogatás hozzájárul a teljesítményük további javulásához, és segíti őket abban, hogy a lehető legjobb formában képviseljék Magyarországot a Los Angeles-i olimpián” – mondta Gyulay Zsolt.

A sportági szakszövetségek javaslatai alapján a vívó Battai Sugár Katinka, Nagy Dávid és Rabb Krisztián, az úszó Betlehem Dávid, Fábián Bettina és Németh Nándor, a kajakos Csikós Zsóka kajakos, a kenus Juhász István Dávid és Kollár Kristóf, az atléta Kozák Luca és Molnár Attila, a birkózó Fritsch Róbert és Losonczi Dávid, az öttusázó Bőhm Csaba és Guzi Blanka, a cselgáncsozó Gyertyás Róza, az ökölvívó Akilov Pylyp, a sportlövő Major Veronika, a tornász Mészáros Krisztofer és a triatlonos Bragmayer Zsanett vehette át autóját, a tekvandóst később jelöli ki a szövetség.

Az öttusaválogatott oszlopos tagjainak számító világbajnok Bőhm Csabát és a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blankát kérdeztük, milyen érzésekkel fogadták a kínálkozó lehetőséget.

„Nem volt még saját autóm, a családi, öreg Daciát használtam, ha szükségem volt rá. Az is nagy segítség volt, viszont az, hogy az új autó szervizelve van, nincs rá gondom, csak vihetem, jelentősen megkönnyíti a dolgomat. Előreláthatólag hét napból négyszer biztosan használni fogom, főleg, ha több helyre megyek adott napon, vagy sok cuccal megyek edzésre, amivel nem tudok csak úgy felszállni a villamosra. Mindezen túl mindig is vágytam arra, hogy egyszer nekem is legyen ilyen magyaros kocsim, megtiszteltetés” – mondta Bőhm Csaba, Guzi Blanka pedig szintén úgy fogalmazott: „Sosem volt még saját kocsim, alapvetően sokat vonatozom Miskolc és Budapest között, de most biztosan többet fogok autózni a két város között. Izgatottan jöttem az átadóra, hatalmas megtiszteltetésként éltem meg. Emlékszem, amikor a 2016-os olimpia előtt kaptak autót a sportolók, tőlünk Földházi Zsófia volt a szerencsés, és eszembe jutott a fiatal Blanka, aki hasonlóról álmodozik. Nagyon örülök, hogy ezúttal egy lehetek a tulajdonosok közül – ahhoz hasonlítom az élményt, mint amikor kiderült, hogy szerepelek a Pöttyös olimpiai kártyákon, vagy amikor megkaptam az első válogatott szerelésemet. Sokat utazom, ha valaki, én biztos kihasználom a lehetőséget.”