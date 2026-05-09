TCR World Tour: Michelisz vezérletével kettős Hyundai-győzelem a misanói nyitó versenyen

Az év első versenye előtt az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy a Hyundai az egy körön mutatott tempót és a megszerzett első rajtsort győzelemmé konvertálja-e, valamint milyen hatása lesz az idei évtől bevezetett szabálynak.

A leggyorsabb kör ugyanis immár egy hely előrelépést jelent a második, részben fordított rajtrácsos futamra, ami több pilótának is kecsegtető volt: a kvalifikáción Julien Briché kiesésével a kilencedik helyre előrelépő, de ezzel egy időben a potenciális pole pozíciót elvesztő Gabriele Covininek például lehetősége nyílt visszaszerezni az első helyet Jenson Brickleytől.

A mezőny simán jött el a rajtnál: Azcona és Michelisz megtartotta az első két helyet, és a top 5-ben nem is változott a sorrend. Hátrébb ugyanakkor az időmérőn problémába ütköző Esteban Guerrieri irányította magára a figyelmet, a tizenegyedik pozícióból egészen a hetedik lépve előre, egyúttal szorosan tapadva az előtte haladó Aurélien Comte-ra.

Az élen már az első körökben változás történt: mint utóbb kiderült, Azcona elengedte maga mellett a valamivel jobb tempót diktáló Micheliszt, aki így az élre állt, majd sikerült kisebb előnyt is kiépítenie az élen. A sorozatban már két bajnoki címet szerző magyar fél távnál közel másfél másodperccel vezetett a csapattársa előtt, miközben Azcona előnye mindössze hat tized volt Ehrlacher előtt, akire szorosan tapadt Urrutia. Az első ötöst Björk tette teljessé, akinek egyre inkább hátrafelé kellett figyelnie.

A svédre ugyanis megérkezett Comte, aki többször is megmutatta magát – a csatát Guerrieri figyelhette páholyból. Előrébb Azcona kisebb hibát követett el, amit kihasználva ráesett Ehrlacher, de a francia nem talált fogást a Hyundai-pilótán. Míg több fronton is élesedett a harc, egyesek bajba kerültek: először Ruben Volt, majd Raphael Fournier és Julien Briché is meglátogatta a bokszutcát – egykörös hátrányban voltak kénytelen folytatni a küzdelmet.

Két körrel a vége előtt Björk és Comte vívott látványos csatát egymással, de nem történt közöttük helycsere, mint ahogyan az élen sem változott már a helyzet: Michelisz vezérletével kettős győzelmet aratott a Hyundai, míg a harmadik pozícióban Ehrlacher ért célba. Az első ötöst Urrutia és a szinte végig védekezésre kényszerülő Björk zárta, utánuk Comte, Guerrieri, Ma, Jean-Karl Vernay, Covini tette teljessé a top 10-et.

A leggyorsabb kört a másodikként befutó Azcona teljesítette, amivel a tizedik pozícióból a kilencedikre lép előre a vasárnapi futamon. A spanyol pilóta előrelépése pont a csapattársa, Michelisz kárára történt: a magyar induló ennek következtében a tizedik rajtkockából várja a második verseny rajtját. Az élről eközben Brickley rugaszkodhat el.

Folytatás vasárnap 11 óra 5 perckor a második futammal.

A világbajnokság állása egy verseny után: 1. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 40 pont, 2. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 40, 3. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 30, 4. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 26, 5. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 22

