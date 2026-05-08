Indul a TCR World Tour új idénye – Michelisz célba veszi az újabb bajnoki címet
Nyolc pálya, húsz verseny, új szabályok, régi-új szereplők és egy cél: a világbajnoki cím. Hétvégén az újonnan bemutatkozó Misanóban rajtol a TCR World Tour 2026-os idénye, melyben egyetlen magyar indulóként Michelisz Norbert is versenybe száll. A sorozatban két ízben, 2023-ban és 2024-ben is bajnokságot nyerő, és ezzel a vonatkozó ranglistát vezető pilóta nem titkolt célja, hogy visszatérjen az élre a nehezebb 2025-ös szezon után, melyben így is sikerült futamgyőzelmeket szereznie, és végül nyolcadikként zárt a végelszámolásnál.
Michelisz 2026-ban is a Hyundai színeiben versenyez, a pilóta 2018 óta állt rajthoz az olasz márka színeiben, és a két TCR World Tour-ban elért bajnoki címe mellett 2019-ben nyert a túraautó-világkupában is. A magyar versenyző csapattársa az idén is Mikel Azcona lesz, a hazai pályán kezdő BRC Hyundai N Squadra Corse ezúttal két autóval száll küzdelembe a 2024 óta a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) égisze alá tartozó sorozatban.
Az előző évben diadalmaskodó Lynk & Co gyártót és autót is cserélt az új idényre: a Geely Cyan Racing néven induló csapat a pilótafelálláson nem változtatott, a címvédő Yann Ehrlacher, Ma Csing-hua, Santiago Urrutia és Thed Björk a Geely Preface TCR-t fogja vezetni az idén.
A GOAT Racing egyetlen versenyzőt, Esteban Guerrierit nevezett az idénynyitóra, míg az SP Compétition színeiben Auerélien Comte mellett a nagy visszatérő, Jean Karl-Vernay kap lehetőséget. Olaszországban indul míg az ALM Motorsport, a JSB Compétiton, a Trico WRT, az MM Motorsport, valamint a Monlau Motorsport is.
Az ALM és az MM Motorsport Honda Civic Type R FL5 TCR-rel indul, előbbinél Ruben Volt, Teddy Clairet és Jenson Brickley, míg utóbbinál Ramiro Zago vezet. A JSB Compétiton és a Trcio WRT eközben a Hyundai Elantra N TCR-rel nevezett, előbbi csapatnál Julien Briché és Raphael Fournier, míg utóbbinál Damiano Reduzzi kap lehetőséget a volán mögött. A Monlau Motorsport pedig a CUPRA Leon VZ TCR-t indítja, melyet Viktor Andersson fog terelgetni a 4.226 kilométeres nyomvonalon.
A BRC Hyundai N Squadra Corse istállójában emellett Gabriele Covini is indul a hétvégén, ő a Hyundai Elantra N TCR autójával versenyez.
Noha a helyszín teljesen új a sorozat számára, Michelisz és csapattársa, Azcona teszten már vezetett Misanóban, így nem lesz számukra teljesen ismeretlen a terep. A mezőny pénteken két szabadedzéssel kezdte meg a felkészülést a hétvégére, a nyitányon ugyan Michelisz „csak” kilencedikként zárt, bizakodásra adhat okot, hogy a leggyorsabb időt a márkatárs, Azcona futotta. A spanyolt Volt és Comte követte az első hármasban, melyet mindössze 91 ezred választott el egymástól.
A második gyakorláson Michelisz tört az élre 1:40.421-es idővel, a magyar versenyzőt csapattársa, Azcona követte, így két Hyundai foglalta el az első két helyet. Harmadikként Volt érkezett, míg az első ötös sorát Guerrieri és Comte zárta.
Az időmérőt szombaton 8 óra 30 perckor rendezik, mely a megszokott módon két szakaszra tagolódik. A Q1-ből a legjobb tizenkét versenyző jut tovább a Q2-be, majd e két szegmens eredménye adja az első futam rajtsorrendjét, mely 16 óra 20 perckor kezdődik.
Ezentúl különösen nagy jelentőséggel fog bírni, hogy ki futja meg a leggyorsabb kört az első megméretésen, hiszen a leggyorsabb versenykört jegyző pilóta egy hellyel előrébb lép a második futam (vasárnap, 11 óra 5 perc) részben fordított (a kvalifikáció első tíz helyezettje fordított sorrendben indul) rajtrácsán.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha adott versenyző a kilencedik rajthelyet szerzi meg az időmérőn, majd az első versenyen megfutja a leggyorsabb kört, akkor a második futamon nem a második, hanem az első helyről, vagyis a pole pozícióból rugaszkodhat el.
Az olyan helyszíneken (Spanyolország, Dél-Korea és Kína), ahol három futamot is rendeznek, továbbra is a hétvége korábbi részében (időmérő, első és második futam) megszerzett pontok alapján rajzolódik ki a rajtfelállás.
Magyarországon a Sport TV közvetíti a TCR World Tour eseményeit.
A 2026-OS SZEZON MENETRENDJE
1. Olaszország, Misano, május 8–10.
2. Spanyolország, Valencia, június 12–14.
3. Franciaország, Le Castellet, július 4–5.
4. Portugália, Vila Real, július 11–12.
5. Dél-Korea, Inje, október 2–4.
6. Kína, Csengtu, október 16–18.
7. Kína, Csucsou, október 23–25.
8. Makaó, november 19–22.