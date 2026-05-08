Indul a TCR World Tour új idénye – Michelisz célba veszi az újabb bajnoki címet

Az előző évben diadalmaskodó Lynk & Co gyártót és autót is cserélt az új idényre: a Geely Cyan Racing néven induló csapat a pilótafelálláson nem változtatott, a címvédő Yann Ehrlacher, Ma Csing-hua, Santiago Urrutia és Thed Björk a Geely Preface TCR-t fogja vezetni az idén.

A GOAT Racing egyetlen versenyzőt, Esteban Guerrierit nevezett az idénynyitóra, míg az SP Compétition színeiben Auerélien Comte mellett a nagy visszatérő, Jean Karl-Vernay kap lehetőséget. Olaszországban indul míg az ALM Motorsport, a JSB Compétiton, a Trico WRT, az MM Motorsport, valamint a Monlau Motorsport is.

Az ALM és az MM Motorsport Honda Civic Type R FL5 TCR-rel indul, előbbinél Ruben Volt, Teddy Clairet és Jenson Brickley, míg utóbbinál Ramiro Zago vezet. A JSB Compétiton és a Trcio WRT eközben a Hyundai Elantra N TCR-rel nevezett, előbbi csapatnál Julien Briché és Raphael Fournier, míg utóbbinál Damiano Reduzzi kap lehetőséget a volán mögött. A Monlau Motorsport pedig a CUPRA Leon VZ TCR-t indítja, melyet Viktor Andersson fog terelgetni a 4.226 kilométeres nyomvonalon.

A BRC Hyundai N Squadra Corse istállójában emellett Gabriele Covini is indul a hétvégén, ő a Hyundai Elantra N TCR autójával versenyez.

Noha a helyszín teljesen új a sorozat számára, Michelisz és csapattársa, Azcona teszten már vezetett Misanóban, így nem lesz számukra teljesen ismeretlen a terep. A mezőny pénteken két szabadedzéssel kezdte meg a felkészülést a hétvégére, a nyitányon ugyan Michelisz „csak” kilencedikként zárt, bizakodásra adhat okot, hogy a leggyorsabb időt a márkatárs, Azcona futotta. A spanyolt Volt és Comte követte az első hármasban, melyet mindössze 91 ezred választott el egymástól.

A második gyakorláson Michelisz tört az élre 1:40.421-es idővel, a magyar versenyzőt csapattársa, Azcona követte, így két Hyundai foglalta el az első két helyet. Harmadikként Volt érkezett, míg az első ötös sorát Guerrieri és Comte zárta.

Az időmérőt szombaton 8 óra 30 perckor rendezik, mely a megszokott módon két szakaszra tagolódik. A Q1-ből a legjobb tizenkét versenyző jut tovább a Q2-be, majd e két szegmens eredménye adja az első futam rajtsorrendjét, mely 16 óra 20 perckor kezdődik.

Ezentúl különösen nagy jelentőséggel fog bírni, hogy ki futja meg a leggyorsabb kört az első megméretésen, hiszen a leggyorsabb versenykört jegyző pilóta egy hellyel előrébb lép a második futam (vasárnap, 11 óra 5 perc) részben fordított (a kvalifikáció első tíz helyezettje fordított sorrendben indul) rajtrácsán.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha adott versenyző a kilencedik rajthelyet szerzi meg az időmérőn, majd az első versenyen megfutja a leggyorsabb kört, akkor a második futamon nem a második, hanem az első helyről, vagyis a pole pozícióból rugaszkodhat el.

Az olyan helyszíneken (Spanyolország, Dél-Korea és Kína), ahol három futamot is rendeznek, továbbra is a hétvége korábbi részében (időmérő, első és második futam) megszerzett pontok alapján rajzolódik ki a rajtfelállás.

Magyarországon a Sport TV közvetíti a TCR World Tour eseményeit.

A 2026-OS SZEZON MENETRENDJE

1. Olaszország, Misano, május 8–10.

2. Spanyolország, Valencia, június 12–14.

3. Franciaország, Le Castellet, július 4–5.

4. Portugália, Vila Real, július 11–12.

5. Dél-Korea, Inje, október 2–4.

6. Kína, Csengtu, október 16–18.

7. Kína, Csucsou, október 23–25.

8. Makaó, november 19–22.

