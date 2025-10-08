Nemzeti Sportrádió

Súlyemelő-vb: világrekord a női 77 kilósok között is

Vágólapra másolva!
2025.10.08. 21:58
Olivia Reeves (Fotó: Getty Images)
Címkék
súlyemelés Olivia Reeves súlyemelő világbajnokság súlyemelő-vb
Világcsúcsokat hozott a női 77 kilogrammos kategória versenye is a norvégiai súlyemelő-világbajnokságon, amelyen a rekordsorozat folytatásaként szerda este Olivia Reeves iratkozott fel a korábbi legjobbat meghaladó eredményt produkálók közé.

Az egy súlycsoporttal lejjebb vb-címvédő, Fördében azonban egy kategóriával magasabban induló amerikai sportoló előbb szakításban javította 122-ről 123 kilogrammra a sportág nemzetközi szövetsége (IWF) által meghatározott és idén június elsején életbe léptetett alapcsúcsot, az úgynevezett World Standardet.

Lökésben Reeves – szintén egy kilót javítva – 155 kilóra tornászta fel a csúcsot, amely összetettben immár 278 kilogramm, néggyel több, mint amennyiben az IWF a kategória alapvilágrekordját meghatározta.

A fördei vb-n az eddig szerepelt tizenegy súlycsoport közül kilencben született új világcsúcs.

 

súlyemelés Olivia Reeves súlyemelő világbajnokság súlyemelő-vb
Legfrissebb hírek

Hat világcsúcs dőlt meg kedden a súlyemelő-vb-n

Egyéb egyéni
23 órája

A 79 kilósoknál is volt világrekord a súlyemelő-vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:10

Súlyemelés: az ITA a világbajnokság alatt is tesztel

Egyéb egyéni
2025.10.06. 12:59

Világcsúcsok dőltek meg a súlyemelő-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.10.05. 22:55

Súlyemelő-vb: világcsúccsal nyert Muhammed Furkan Özbek 65 kilogrammban

Egyéb egyéni
2025.10.04. 21:31

Súlyemelő-vb: két magyar induló Norvégiában

Egyéb egyéni
2025.10.01. 11:21

Hét orosz is indulhat a súlyemelő vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.24. 11:39

Los Angeles 2028: tíz helyett 12 kategória lesz a súlyemelőknél, de az összlétszám nem nő

Egyéb egyéni
2025.09.23. 12:34
Ezek is érdekelhetik