Súlyemelő-vb: világrekord a női 77 kilósok között is

Az egy súlycsoporttal lejjebb vb-címvédő, Fördében azonban egy kategóriával magasabban induló amerikai sportoló előbb szakításban javította 122-ről 123 kilogrammra a sportág nemzetközi szövetsége (IWF) által meghatározott és idén június elsején életbe léptetett alapcsúcsot, az úgynevezett World Standardet.

Lökésben Reeves – szintén egy kilót javítva – 155 kilóra tornászta fel a csúcsot, amely összetettben immár 278 kilogramm, néggyel több, mint amennyiben az IWF a kategória alapvilágrekordját meghatározta.

A fördei vb-n az eddig szerepelt tizenegy súlycsoport közül kilencben született új világcsúcs.