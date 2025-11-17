Nagy Péter: A megújulás útján a Magyar Súlyemelő-szövetség

A 39 éves sportvezető az MSSZ szombati közgyűlését követően nyilatkozott, miután a küldöttek ellenszavazat nélkül elfogadták a szövetség teljesen átdolgozott alapszabályát. Az új alapszabály nemcsak a hatályos jogszabályokkal teremti meg a teljes összhangot, hanem jelentős előrelépést képvisel a demokratikus működés, az erősebb átláthatóság és a nemzetközi sztenderdek – különösen a jó kormányzás elvei – alkalmazásában – fogalmazott Nagy Péter, a legfontosabb új elemek között elsőként említve a sportolói képviseletet az elnökségben.

Az új alapszabály szerint elnökségi tag legfeljebb kétszer választható újra, emellett a testületben mindkét nemnek kötelező a képviselete, ez utóbbi révén biztosítható a nemek kiegyensúlyozott részvétele a döntéshozatalban – magyarázta az MSSZ első embere.

Az elmúlt bő fél év eredményeiről szólva hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére a sportolók felkészítése és versenyzése, valamint a hazai versenyrendszer működése zavartalan maradt. Kiemelte továbbá, hogy jelentős értékű együttműködési megállapodásokat sikerült kötni, sok éves kihagyás után ismét szerepel a súlyemelés a Diákolimpián, néhány napja sikeres szakmai konferenciát tartottak a Tatai Edzőtáborban, az anyagi helyzetet illető fontos közlése pedig az volt, hogy a sportért felelős államtitkárság tájékoztatása alapján jelentősen növekszik a szövetség állami támogatása a 2026-os évben.

A válogatottságtól elköszönt, de változatlanul aktív, ólomsúlyban olimpiai hetedik, Európa-bajnoki érmes Nagy Péter ezen a héten újra versenydobogóra lép: indul a nyíregyházi ob-n, ahol 21. felnőtt bajnoki címének megszerzésére készül.