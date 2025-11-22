Nemzeti Sportrádió

Két országos csúcs dőlt meg a súlyemelő ob nyitó napján

2025.11.22. 20:40
Fotó: Czinege Melinda
Lezajlott a nyíregyházi súlyemelő országos bajnokság szombati nyitó napja, amelyen két országos csúcs is megdőlt.

Nyolc súlycsoportban tették próbára magukat a súlyemelősport hazai legjobbjai az ob első napján, a férfiak között öt, míg a női mezőnyben három kategóriában bizonyíthattak a versenyzők Nyíregyházán.

Férfi 60 kilóban a 18. születésnapját nemrégiben betöltő Molnár Botond nem csak aranyéremmel, hanem az összetett országos alapcsúcs megdöntésével egyaránt ünnepelhetett (216 kg). Kiemelendő továbbá Gyulyás Milán szereplése is, aki a legnépesebb szombati súlycsoportban, a 88 kilogrammosok között diadalmaskodott, mindössze 16 évesen. S ne feledkezzünk meg Bojti Vilmosról (71) sem, aki lökésben megjavította a saját országos csúcsát (144).

A hölgyek között az idei vb-n is szerepelt Árva Cintia egyedül versenyzett 48 kilóban, teljesítményéről sokat elárul, hogy azonos összetett eredményt ért el, mint a két súlycsoporttal feljebb bajnok Garamvölgyi Kasszandra.

A szövetség elnöke, Nagy Péter elégedett a szombaton történtekkel: „Remek napot zártunk, kiválóan versenyeztek a válogatott sportolóink, többen a legjobbjukat hozták. Hihetetlen, hogy Gulyás Milán ennyire fiatalon ob-t nyert, Árva Cinti az év végéhez képest nagyon jól teljesített, s nagyon örültem neki, hogy másokban is láttam a tüzet.”

SÚLYEMELÉS
FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA
Férfiak
60 kg (6 induló). Országos bajnok: Molnár Botond (Soroksári SSZSE) 216 (97, 119), 2. Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) 200 (82, 118), 3. Szloboda Bence (Szegedi Lelkesedés SK) 199 (87, 112)
65 kg (4 induló). Ob: Csisztler Dániel (Anima Core SSZSE) 202 (92, 110), 2. Papp Róbert Mihály (Szegedi Lelkesedés SK) 185 (85, 100), 3. Gál Dávid (Tatabányai SC) 175 (75, 100)
71 kg (5 induló). Ob: Bojti Vilmos Marcell (BKV Előre SC) 256 (112, 144), 2. Bunász Gábor (REAC) 255 (115, 140), 3. Molnár Ferenc (Testvériség-Újpalota SE) 212 (87, 125)
79 kg (9 induló). Ob: Ifj. Nagy Noel (Kecskeméti TE) 264 (115, 149), 2. Nagy Dániel (Kecskeméti TE) 263 (118, 145), 3. Bravik Mátyás (BKV Előre SC) 247 (112, 135)
88 kg (12 induló). Ob: Gulyás Milán (Békéscsabai SSZSE) 300 (135, 165), 2. Fehér Ákos (Haladás VSE) 281 (126, 155), 3. Stavarsz Ádám (Tatabányai SC) 280 (130, 150)
Nők
48 kg (1 induló). Ob: Árva Cintia (Kecskeméti TE) 155 (66, 89)
53 kg (4 induló). Ob: Ari Éva Olívia (Vállalkozók SE) 136 (60, 76), 2. Pósa Tamara (FISZEJ SE) 131 (55, 76), 3. Polgár Csillag Virág (Testvériség-Újpalota SE) 100 (47, 53)
58 kg (7 induló). Ob: Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 155 (69, 86), 2. Breitner Vivien (Oroszlányi SZE) 154 (66, 88), 3. Tomasovszki Franciska (Testvériség-Újpalota SE) 132 (56, 76)

 

