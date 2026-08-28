Nemzeti Sportrádió

Magyar csapatarany pointfightingban a kick-box-vk nyitó napján

2026.08.28. 21:20
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Fotó: Tóth Péter / Sportfotóth
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Halker-Király Team kick-box kick-box-vk
A csepeli Halker-Király Team nyerte a férfi pointfighting csapatok versenyét a BOK-csarnokban zajló kick-box világkupa pénteki nyitó napján.

A hazai szövetség beszámolója szerint a magyar együttes a selejtezőben 18–0-ra verte svájci riválisát, majd a fináléba kerülésért 18–6-ra győzte le olasz ellenfelét. A döntőben a bolgár Masaru ellen nagy csatában, hosszabbításban sikerült a csepeli csapatnak 6–5-re diadalmaskodnia.

A 31. magyar kick-box világkupán 48 ország több mint kétezer sportolója indul a sportág mind a hét szabályrendszerében: pointfighting, light-contact, kick-light, formagyakorlat, full-contact, low-kick és K1. A négy ringben és 15 tatamin zajló küzdelmek során a gyermek korosztálytól kezdve a kadeteken, juniorokon és a felnőtteken át egészen a veteránokig osztanak érmeket.

Az esemény ünnepélyes megnyitóját szombaton tartják, majd folytatódnak a csatározások.

 

Halker-Király Team kick-box kick-box-vk
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