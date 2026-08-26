Nemzeti Sportrádió

A világ egyik legrangosabb kick-box vk-versenyét rendezik a hétvégén Budapesten

2026.08.26. 09:08
null
Címkék
kick-box kick-box vk Juhász Gábor
A világ egyik legrangosabb kick-box versenye lesz a világkupasorozat hétvégi, budapesti állomása – a magyar sportági szövetség (MKBSZ) szerint.

Az MKBSZ szerdai beszámolója szerint péntektől vasárnapig a BOK-csarnokban rendezik meg a 31. magyar kick-box világkupát, amelyen 48 ország több mint kétezer sportolója indul a sportág mind a hét szabályrendszerében: pointfighting, light-contact, kick-light, formagyakorlat, full-contact, low-kick és K1 szakágakban. A négy ringben és 15 tatamin zajló küzdelmek során a gyermek korosztálytól kezdve a kadéteken, juniorokon és a felnőtteken át egészen a veteránokig osztanak érmeket.

Juhász Gábor, a magyar szövetség idén megválasztott elnöke szerint – aki a legjobb három nemzet közé várja a mieinket – a hazai esemény a fiatalok számára nagyszerű felkészülési állomás a szeptemberi utánpótlás-világbajnokság előtt, amelyre Jesolóban kerül sor. Kiemelte, hogy Budapesten egy jó szerepléssel világranglistapontokat lehet gyűjteni, ami kedvezőbb sorsolást jelenthet a vb-n.

„Nagy és erős csapatok jönnek Budapestre, de versenyzőink részéről mindenképpen dobogós helyezésre számítok a nemzetek versengésében. A magyar kick-box erejét jól fogja mutatni, hogy ha ebből a 48 országból az első néhány között tudunk végezni” – fűzte hozzá Juhász.

A sportvezető arról is beszámolt, hogy az MKBSZ életműdíjat alapított, és a világkupán négy olyan kiváló szakembert is jutalmaznak, akik több évtizedes, elhivatott munkájukkal erősítették a hazai kick-box fejlődését. A szövetség első életműdíjasai Gregor László, Szabó Gábor, Szűcs Zoltán és Zrínyi Miklós lesznek. Emellett a hazai szövetség több mint egy évtizede elhunyt elnökéről, Leyrer Richárdról elnevezett díjban részesíti a világkupa legharcosabb férfi és női versenyzőjét.
 

 

kick-box kick-box vk Juhász Gábor
Legfrissebb hírek

A kick-box három szakága is ott lesz az Európai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.07.25. 12:29

Zsiga Melinda: Nem vagyok az a feladós típus

Egyéb egyéni
2026.06.19. 13:51

Juhász Gábor lett a kick-box szövetség új elnöke

Egyéb egyéni
2026.06.03. 15:09

Kick-box vk: a tíz magyar aranyból négyet Bumba Mason szerzett

Egyéb egyéni
2026.05.18. 12:08

Kick-box: Bálint Martin három aranyérmet szerzett az athéni Ek-n

Ökölvívás
2026.01.26. 11:15

Kick-box: 49 magyar indul Abu-Dzabiban a világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.11.24. 11:03

Magyar érmek a rangos bristoli kick-box versenyen

Egyéb egyéni
2025.10.23. 09:09

Nincs bennük hiányérzet – testvérként értek fel a csúcsra a kick-boxos Busa nővérek

Egyéb egyéni
2025.10.17. 14:38