A hétvégén rendezik Magyarország legnagyobb karateversenyét

A hazai sportági szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint a viadalra 29. alkalommal kerül sor, a magyar színeket 194 karatés képviseli. A korábbiakhoz hasonlóan az idei Budapest Openen is világ- és Európa-bajnoki érmesek sora lép tatamira, de Karate One Premier League-győztes – ez a sportág legrangosabb versenysorozata – is akad a résztvevők között.

A verseny számos ország fiatal karatésainak – köztük a magyaroknak, a szlovákoknak, a lengyeleknek, az ukránoknak és a románoknak – kvalifikációs esemény a válogatottba kerülésre. Gyakorlatilag a teljes hazai élmezőny elindul, beleértve a válogatott sportolókat, köztük a korosztályos világversenyeken korábban érmes és most már a felnőtt nemzetközi elitben is remeklő Fleischer Dórát, valamint a Tóth ikreket, Mátét és Zsombort.

„Kiemelkedően magas színvonalat várok a hétvégén. Ez azt is jelenti, hogy nehéz dolguk lesz a magyaroknak, de reméljük, hogy többen is tudnak majd érvényesülni ebben az erős mezőnyben is. Nem túlzás, hogy aki itt érmet tud nyerni, az jó esélyekkel indul világ- és Európa-bajnokságon is, mert olyan nagy lesz a konkurencia” – idézte a szövetség közleménye Rebicek Gerdet, a verseny főszervezőjét.

Pénteken a formagyakorlat versenyszámokra kerül sor, szombaton a juniorok, az U21-esek és a felnőttek küzdelmeit rendezik meg, vasárnap pedig a kadet küzdelmek és a 14 éven aluliak versenyszámai kerülnek sorra.

