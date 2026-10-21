Nemzeti Sportrádió

Amerikai sikerekkel hangolt a kick-box Eb-re Bálint Martin és Mason Bumba

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.21. 14:53
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A magyar csapat győzött Minneapolisban
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Mason Bumba kick-box Bálint Martin
Az Egyesült Államokban versenyzett a legjobb hazai kick-boxosok közül Mason Bumba és Bálint Martin, akik kiváló eredményekkel hangoltak a közelgő felnőtt Európa-bajnokságra.

A tavaly óta magyar állampolgársággal is rendelkező Mason Bumba a Minneapolisban megrendezett Diamond Nationals kick-box versenyen valósággal uralta a mezőnyt: a pointfighting szabályrendszerben megnyerte saját súlycsoportját, az Open kategóriát, valamint a Grand Champion címet is elhódította. A többszörös világ- és Európa-bajnok, Európa Játékok-győztes Bálint Martin pedig az Open kategóriában szerzett bronzérmet. Ráadásul a magyar versenyzők csapatban is győzelmet arattak. Szereplésük több mint biztató a novemberi kick-box Európa-bajnokság előtt. 

Rajtuk kívül tatamira lépett a szeptember végi jesolói utánpótlás világbajnokságon aranyérmet nyert Hegedűs Mátyás is. A fiatal versenyző Amerikában is bizonyított: három aranyéremmel térhetett haza, miután kreatív, a tradicionális és az extrém formagyakorlatban is diadalmaskodott.

Összességében így Mason Bumbának négyszer, Hegedűs Mátyásnak pedig háromszor sikerült a dobogó legfelső fokára állnia.

A felnőtt kick-box Európa-bajnokságot november 9. és 14. között rendezik Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban. 

 

Mason Bumba kick-box Bálint Martin
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