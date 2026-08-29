Magyarország vezeti az éremtáblázatot a budapesti kick-box vk-verseny második napja után

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a BOK-csarnokban zajló viadalon pointfighting szakágban Mason Bumba megnyerte a 94, illetve a +94 kilogrammos súlycsoportot is. Kozma Kornél juniorként a felnőttek között ezüstérmes lett +94 kilóban. Bronzérmes lett Viczián Dániel a 63 és a 69 kilósok között is, ahogy Bálint Martin (74 kg), Török Szonja (50 kg) és Petró Lili (55 kg) is a harmadik helyen végzett.

Magyarország így az összes korosztályt és kategóriát figyelembe véve 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az éremtáblázatot.

Szombaton ünnepélyes keretek között megnyitották a vk-versenyt, amelyen 48 ország több mint kétezer sportolója vesz részt. Az ünnepségen négy olyan magyar szakembert köszöntöttek – Gregor Lászlót, Szűcs Zoltánt, Szabó Gábort és Zrínyi Miklóst –, akik több évtizedes munkájukkal meghatározó szerepet játszottak a hazai kick-box fejlődésében.