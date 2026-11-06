Súlyemelő-vb: Mitykó Veronika lökéscsúccsal hetedik összetettben a C-csoportban

L. M.L. M.
2026.11.06. 12:27
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Mitykó Veronika több hónapos kényszerpihenő után tért vissza (Fotó: Czinege Melinda)
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Mitykó Veronika súlyemelés súlyemelő-vb
Mitykó Veronika 220 kilogrammos összteljesítménnyel hetedikként végzett a 86 kg-os női kategória C-csoportjában a súlyemelő-világbajnokság pénteki versenynapján, a kínai Ningpóban.

Nagy Péter, a hazai szövetség elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a Firmitas SE 26 esztendős versenyzője szakításban 101 kilóig jutott, míg lökésben 119 kilogrammal megjavította saját magyar csúcsát, amelyet február óta tartott 118 kilóval. Előbbi fogásnemi eredményével az ötödik, utóbbival pedig nyolcadik lett a 13 emelőt felvonultató mezőnyben, a végső helyezése azonban csak szombaton dől el, miután lezajlik a nevezések alapján a súlycsoport legerősebbjeit tömörítő A- és B-csoport versenye is. Ez együttesen még 25 súlyemelőt jelent.

A versenyzéshez sérülés miatt több hónapos kényszerpihenő után visszatért Mitykó fellépésével véget ért a háromfős magyar válogatott vb-szereplése. A legkönnyebb női kategóriában, a 49 kilósok között indult kecskeméti Árva Cintia összetettben a 10. lett, a tatabányai Fekécs Szilárd pedig, aki mindkét fogásnemben és összetettben is megjavította saját országos rekordjait, a teljes rangsorban 33.-ként zárt a férfiak 95 kilogrammos kategóriájában. A 23 esztendős Árvának 17, a 22 éves Fekécsnek 46 vetélytársa volt súlycsoportjában.

Mitykó Veronika súlyemelés súlyemelő-vb
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