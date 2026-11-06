Az üzbég Djuraev világcsúcsokkal diadalmaskodott

Akbar Djuraev, az üzbégek olimpiai és világbajnoka szakításban és összetettben is megjavította saját világrekordját a férfiak 110 kilogrammos kategóriájában a súlyemelő-világbajnokság pénteki versenynapján, a kínai Ningpóban.
A 27 éves versenyző az első fogásnemben 197-ről 198 kilóra növelte eddigi legjobbját, s bár lökésben a 238-as csúcskísérlete nem járt sikerrel, összetettben 432 kilogrammal így is megdöntötte előző, 428 kilogrammos rekordját, amelyet a tavaly októberi, norvégiai vb-n állított fel.
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