Az üzbég Djuraev világcsúcsokkal diadalmaskodott

2026.11.06. 16:01
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Fotó: FB/International Weightlifting Federation
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súlyemelő vb súlyemelés Akbar Djurajev
Akbar Djuraev, az üzbégek olimpiai és világbajnoka szakításban és összetettben is megjavította saját világrekordját a férfiak 110 kilogrammos kategóriájában a súlyemelő-világbajnokság pénteki versenynapján, a kínai Ningpóban.

A 27 éves versenyző az első fogásnemben 197-ről 198 kilóra növelte eddigi legjobbját, s bár lökésben a 238-as csúcskísérlete nem járt sikerrel, összetettben 432 kilogrammal így is megdöntötte előző, 428 kilogrammos rekordját, amelyet a tavaly októberi, norvégiai vb-n állított fel.

súlyemelő vb súlyemelés Akbar Djurajev
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