Az üzbég Djuraev világcsúcsokkal diadalmaskodott

A 27 éves versenyző az első fogásnemben 197-ről 198 kilóra növelte eddigi legjobbját, s bár lökésben a 238-as csúcskísérlete nem járt sikerrel, összetettben 432 kilogrammal így is megdöntötte előző, 428 kilogrammos rekordját, amelyet a tavaly októberi, norvégiai vb-n állított fel.