Súlyemelő-vb: kettős kínai siker és szakításvilágcsúcs női 77 kilogrammban

2026.11.05. 20:17
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Fotó: Getty Images
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súlyemelés Kína világcsúcs
Kettős hazai sikert, szakításban pedig kínai világrekordot hozott a női 77 kilogrammos kategória versenye a súlyemelő-világbajnokság csütörtöki napján, a kínai Ningpóban.

Az első fogásnemben Peng Cuj-ting előbb 124, majd 126 kilóra javította az amerikai Lynn Olivia Reeves 123 kilogrammal tartott világcsúcsát. A szakításarany után azonban lökésben csak 136 kilót teljesített, így a fogásnemben be kellett érnie a 8. hellyel, összetettben pedig az ezüstöt érő 262 kilóval.

A lökést honfitársnője, Jang Csiu-hszia nyerte 145 kilóval, akinek 265 kilogrammos összprodukciója is világbajnoki címet ért.

 

súlyemelés Kína világcsúcs
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