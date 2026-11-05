Súlyemelő-vb: kettős kínai siker és szakításvilágcsúcs női 77 kilogrammban

Az első fogásnemben Peng Cuj-ting előbb 124, majd 126 kilóra javította az amerikai Lynn Olivia Reeves 123 kilogrammal tartott világcsúcsát. A szakításarany után azonban lökésben csak 136 kilót teljesített, így a fogásnemben be kellett érnie a 8. hellyel, összetettben pedig az ezüstöt érő 262 kilóval.

A lökést honfitársnője, Jang Csiu-hszia nyerte 145 kilóval, akinek 265 kilogrammos összprodukciója is világbajnoki címet ért.