Az első magyar súlyemelő olimpiai bajnokról, Földi Imréről elnevezett tatabányai sportcsarnokban kerül sor az idei ob-ra. Szombaton öt férfi és három női versenyszámban hirdettek győztest, a leghangosabb sikert Újvári Lajos érte el, akinek mind a hat gyakorlata érvényes volt, mindegyik rekordjavítást jelentett. A Testvériség-Újpalota SE sportolója az alapcsúcsok közül szakításban a 124 kilót egészen 140 kilogrammig vitte feljebb, lökésben a 151 kilót törölte le a „leglistáról”, itt az új rekord 167, összetettben pedig immár 307 kilogramm.

A kecskeméti Árva Cintia a kilencedik bajnoki címét szerezte meg a felnőttek között. A 49 kilogrammos csoport legjobbja mindkét fogásnemben egy kilóval maradt alatta az általa tartott országos csúcsoknak, így összetettben 165 kilós eredményt elérve állhatott fel a dobogó felső fokára. Az egy évvel ezelőtt még az 58 kilogrammos súlycsoportban aranyérmes Garamvölgyi Kasszandra ezúttal az 53 kilósok között diadalmaskodott.

Vasárnapra maradt a férfiak 95, 110 és +110 kilogrammos, és a nők 61, 69, 77, 86 és +86 kilogrammos versenye.

SÚLYEMELÉS

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA

Férfiak. 60 kg. Országos bajnok: Láng András (Scarbantia SE) 175 kg (szakítás: 80 kg, lökés: 95 kg). 65 kg. Ob: Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) 201 (80, 121). 70 kg. Ob: Bunász Gábor (REAC) 250 (113, 137). 75 kg. Ob: Újvári Lajos (Testvériség-Újpalota SE) 307 (140, 167). 85 kg. Ob: Kmegy Máté (Nyíregyházi VSC) 287 (131, 156)

Nők. 49 kg. Ob: Árva Cintia (Kecskeméti TE) 165 (71, 94). 53 kg. Ob: Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 145 (64, 81) 57 kg. Ob: Breitner Vivien (Oroszlányi SZE) 166 (73, 93)