Mitykó Veronika 26. lett a súlyemelő vb-n

A Firmitas SE 26 esztendős versenyzője már pénteken színre lépett a kategória C csoportjában, végső helyezése viszont csak szombaton dőlt el, a súlycsoport legerősebbjeit tömörítő A és B csoport küzdelmeinek végeztével. Mitykó szakításban 101 kilóig jutott, míg lökésben 119 kilogrammal megjavította saját magyar csúcsát, amelyet február óta tartott 118 kilóval. Előbbi fogásnemi eredményével a teljes rangsorban a 26., míg utóbbival a 27. lett az összesen 37 emelőt felvonultató mezőnyben.

A versenyzéshez sérülés miatt több hónapos kényszerpihenő után visszatért Mitykó fellépésével véget ért a háromfős magyar válogatott vb-szereplése. A legkönnyebb női kategóriában, a 49 kilósok között indult kecskeméti Árva Cintia összetettben a 10. lett, a tatabányai Fekécs Szilárd pedig, aki mindkét fogásnemben és összetettben is megjavította saját országos rekordjait, a teljes rangsorban 33-adikként zárt a férfiak 95 kilogrammos kategóriájában. A 23 esztendős Árvának 17, a 22 éves Fekécsnek 46 vetélytársa volt súlycsoportjában.

A 86 kg legjobbjának a kínai Liao Kuj-fang bizonyult, aki a nemzetközi sportági szövetség, az IWF által megállapított úgynevezett alapcsúcsot lökésben egy, összetettben két kilóval megjavította, az előbbi világrekordja immár 163, utóbbié pedig 291 kilogramm.