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Mitykó Veronika 26. lett a súlyemelő vb-n

2026.11.07. 17:16
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Fotó: FB/Súlyemelők
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súlyemelő vb Mitykó Veronika súlyemelés
Mitykó Veronika 220 kilogrammos összteljesítménye a 26. helyhez volt elegendő a nők 86 kilogrammos súlycsoportjában a kínai Ningpóban zajló súlyemelő-világbajnokságon.

A Firmitas SE 26 esztendős versenyzője már pénteken színre lépett a kategória C csoportjában, végső helyezése viszont csak szombaton dőlt el, a súlycsoport legerősebbjeit tömörítő A és B csoport küzdelmeinek végeztével. Mitykó szakításban 101 kilóig jutott, míg lökésben 119 kilogrammal megjavította saját magyar csúcsát, amelyet február óta tartott 118 kilóval. Előbbi fogásnemi eredményével a teljes rangsorban a 26., míg utóbbival a 27. lett az összesen 37 emelőt felvonultató mezőnyben.

A versenyzéshez sérülés miatt több hónapos kényszerpihenő után visszatért Mitykó fellépésével véget ért a háromfős magyar válogatott vb-szereplése. A legkönnyebb női kategóriában, a 49 kilósok között indult kecskeméti Árva Cintia összetettben a 10. lett, a tatabányai Fekécs Szilárd pedig, aki mindkét fogásnemben és összetettben is megjavította saját országos rekordjait, a teljes rangsorban 33-adikként zárt a férfiak 95 kilogrammos kategóriájában. A 23 esztendős Árvának 17, a 22 éves Fekécsnek 46 vetélytársa volt súlycsoportjában.

A 86 kg legjobbjának a kínai Liao Kuj-fang bizonyult, aki a nemzetközi sportági szövetség, az IWF által megállapított úgynevezett alapcsúcsot lökésben egy, összetettben két kilóval megjavította, az előbbi világrekordja immár 163, utóbbié pedig 291 kilogramm.

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