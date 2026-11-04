Súlyemelő-vb: az országos csúcsait megjavító Fekécs Szilárd 33. lett összetettben

Fekécs Szilárd mindkét fogásnemben és összetettben is megjavítva saját országos rekordjait 33.-ként végzett a férfiak 95 kilogrammos kategóriájában a súlyemelő-világbajnokság szerdai versenynapján, a kínai Ningpóban
Mindkét fogásnemben, így összetettben is országos csúcsot javított a 95 kilogrammosok versenyében Fekécs Szilárd a kínai Ningpóban zajló súlyemelő-világbajnokságon.
Szakításban 146-ról 147 kilóra, a másodikban pedig 182-ről 184 kilóra módosította előző legjobb eredményeit a Tatabányai SC 22 éves sportolója, ennél fogva a súlycsoport új összetett magyar csúcsa 331 kg. Teljesítménye szakításban a 38., lökésben a 32., összetettben a 33. pozícióhoz volt elegendő.
A 47 emelőt felvonultató kategória aranyérmeit a bolgárok olimpiai bajnoka, a 22 éves Karlosz Naszar szerezte meg, aki szakításban 185, lökésben 230, összetettben pedig 415 kilogrammal világcsúcsokat felállítva győzött.
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