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Két világcsúcs a súlyemelő vb záró napján

2026.11.08. 11:40
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Alireza Juszefi az ólomsúlyúak között lökött új világcsúcsot (Fotó: Facebook, International Weightlifting Federation)
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súlyemelés Alireza Juszefi Li Jan világcsúcs
Alireza Juszefi jóvoltából lökésvilágcsúccsal ért véget a súlyemelők idei világbajnoksága a kínai Ningpóban: az iráni versenyző a férfiak ólomsúlyú küzdelmében 263 kilogrammra javította az eddigi rekordot a vasárnapi záró napon.

A plusz 110 kilós kategória előző legjobb fogásnemi eredményét is a perzsa emelő jegyezte 261 kilóval ez év májusa óta. A csúcsteljesítmény is kevés volt ugyanakkor az összetett elsőséghez, azt az iraki Ali Ammar szerezte meg, miután 211 kilós szakítással és 255 kilós lökéssel 466 kilogrammig jutott. Juszefi 458 kg-mal lett második, míg a harmadik helyen az előző két év ólomsúlyú vb-aranyérmese, az örmény Varasdat Lalajan végzett 457 kilogrammal.

A nők plusz 86 kilós kategóriájában is született világcsúcs: a mindhárom elsőséget bezsebelő kínai Li Jan szakításban tornászta feljebb két kilóval eddigi legjobbját 147 kilóra.

 

 

súlyemelés Alireza Juszefi Li Jan világcsúcs
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