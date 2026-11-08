Két világcsúcs a súlyemelő vb záró napján

A plusz 110 kilós kategória előző legjobb fogásnemi eredményét is a perzsa emelő jegyezte 261 kilóval ez év májusa óta. A csúcsteljesítmény is kevés volt ugyanakkor az összetett elsőséghez, azt az iraki Ali Ammar szerezte meg, miután 211 kilós szakítással és 255 kilós lökéssel 466 kilogrammig jutott. Juszefi 458 kg-mal lett második, míg a harmadik helyen az előző két év ólomsúlyú vb-aranyérmese, az örmény Varasdat Lalajan végzett 457 kilogrammal.

A nők plusz 86 kilós kategóriájában is született világcsúcs: a mindhárom elsőséget bezsebelő kínai Li Jan szakításban tornászta feljebb két kilóval eddigi legjobbját 147 kilóra.