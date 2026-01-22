Berecz Zsombor: Földöntúli bravúr lenne a bennmaradás, de…
A BAJNOKSÁG ELŐTT sem volt egyszerű helyzetben a Kolorcity Kazincbarcika, hiszen története első élvonalbeli idénye előtt állt, és most, a tavaszi folytatás előtt még nehezebb a helyzete, ugyanis tizennyolc forduló elteltével hét pont a hátránya a tizedik, már bennmaradást érő helyen álló DVTK-val szemben. Mondani sem kell, hatalmas bravúr lenne a megkapaszkodás, s a felkészülési időszakot veretlenül abszolváló együttesnél mindenki tisztában van vele, a ZTE vasárnapi legyőzése nagy lendületet adna a folytatásra.
„Ugyanazt érzem, amit korábban is, azaz a csapatunk képes meglepetést szerezni, kellemetlen ellenfele lenni mindegyik riválisnak– mondta lapunknak a szerdai edzést követően Berecz Zsombor.– Persze ehhez az is szükséges, hogy ne legyen sérüléshullám, ami ősszel sajnos nem került el bennünket. Amikor kiesik két-három meghatározó játékos, azt nem bírjuk el, rosszul jövünk ki belőle, ez bebizonyosodott a bajnokság első felében is. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hétpontos hátrányt nagyon nehéz ledolgozni, ugyanakkor hiszünk benne, sikerül és szép tavaszunk lesz.”
A Kazincbarcika augusztus 11-én jelentette be az egyszeres válogatott középpályás megszerzését, ám mivel sérüléssel bajlódott, csak szeptember 20-án, az Újpest elleni 2–0-s bajnokin mutatkozhatott be. Mégpedig klubtörténelmi meccsen, mivel az volt az újonc első sikere az NB I-ben, ráadásul egy szép sorozat első állomása is, ugyanis a következő négy fellépés újabb két győzelmet hozott (3–1 az MTK Budapest, 1–0 a Nyíregyháza Spartacus ellen), és a csapat a tabella kilencedik helyére lépett fel. Mivel az utolsó hét őszi forduló csak egy pontot hozott, elkerülhetetlenné vált a visszaesés, ám még a vesztes mérkőzéseken sem lehetett azt érezni, hogy az ellenfelek átgázolnak az újoncon.
„Amikor kezdtem úgy érezni, utolértem magam, a Puskás Akadémia elleni meccsen újra kidőltem, úgyhogy azt kívánom magamnak, végre kerüljenek el a sérülések. Ami a tavaszunkat illeti, sok hibázási lehetőségünk nincs, a jó rajt nagyon sokat érne. A ZTE összeállt, de nem kiegyensúlyozott csapat, nem mindig azt az arcát mutatja, mint amikor idegenben legyőzte a Ferencvárost. Földöntúli bravúrral érne fel a bennmaradás kiharcolása, meg is teszünk érte mindent, de amellett, hogy kellemetlen ellenfelek akarunk lenni, élvezni is akarjuk a futballt.”
A Kazincbarcika szerdán is szerződtetett új játékosokat, érkezett a kétszeres válogatott Ferenczi János, Eduvie Ikoba, aki korábban az MK-győztes ZTE játékosa volt, és a 24 esztendős lengyel utánpótlás-válogatott középső védő, Kacper Radkowski, aki az elmúlt három évben az ír élvonalbeli Bohemiansban és a Waterfordban futballozott.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11