Berecz Zsombor: Földöntúli bravúr lenne a bennmaradás, de…

A BAJNOKSÁG ELŐTT sem volt egyszerű helyzetben a Kolorcity Kazincbarcika, hiszen története első élvonalbeli idénye előtt állt, és most, a tavaszi folytatás előtt még nehezebb a helyzete, ugyanis tizennyolc forduló elteltével hét pont a hátránya a tizedik, már bennmaradást érő helyen álló DVTK-val szemben. Mondani sem kell, hatalmas bravúr lenne a megkapaszkodás, s a felkészülési időszakot veretlenül abszolváló együttesnél mindenki tisztában van vele, a ZTE vasárnapi legyőzése nagy lendületet adna a folytatásra.

„Ugyanazt érzem, amit korábban is, azaz a csapatunk képes meglepetést szerezni, kellemetlen ellenfele lenni mindegyik riválisnak– mondta lapunknak a szerdai edzést követően Berecz Zsombor.– Persze ehhez az is szükséges, hogy ne legyen sérüléshullám, ami ősszel sajnos nem került el bennünket. Amikor kiesik két-három meghatározó játékos, azt nem bírjuk el, rosszul jövünk ki belőle, ez bebizonyosodott a bajnokság első felében is. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hétpontos hátrányt nagyon nehéz ledolgozni, ugyanakkor hiszünk benne, sikerül és szép tavaszunk lesz.”

A Kazincbarcika augusztus 11-én jelentette be az egyszeres válogatott középpályás megszerzését, ám mivel sérüléssel bajlódott, csak szeptember 20-án, az Újpest elleni 2–0-s bajnokin mutatkozhatott be. Mégpedig klubtörténelmi meccsen, mivel az volt az újonc első sikere az NB I-ben, ráadásul egy szép sorozat első állomása is, ugyanis a következő négy fellépés újabb két győzelmet hozott (3–1 az MTK Budapest, 1–0 a Nyíregyháza Spartacus ellen), és a csapat a tabella kilencedik helyére lépett fel. Mivel az utolsó hét őszi forduló csak egy pontot hozott, elkerülhetetlenné vált a visszaesés, ám még a vesztes mérkőzéseken sem lehetett azt érezni, hogy az ellenfelek átgázolnak az újoncon.

„Amikor kezdtem úgy érezni, utolértem magam, a Puskás Akadémia elleni meccsen újra kidőltem, úgyhogy azt kívánom magamnak, végre kerüljenek el a sérülések. Ami a tavaszunkat illeti, sok hibázási lehetőségünk nincs, a jó rajt nagyon sokat érne. A ZTE összeállt, de nem kiegyensúlyozott csapat, nem mindig azt az arcát mutatja, mint amikor idegenben legyőzte a Ferencvárost. Földöntúli bravúrral érne fel a bennmaradás kiharcolása, meg is teszünk érte mindent, de amellett, hogy kellemetlen ellenfelek akarunk lenni, élvezni is akarjuk a futballt.”

A Kazincbarcika szerdán is szerződtetett új játékosokat, érkezett a kétszeres válogatott Ferenczi János, Eduvie Ikoba, aki korábban az MK-győztes ZTE játékosa volt, és a 24 esztendős lengyel utánpótlás-válogatott középső védő, Kacper Radkowski, aki az elmúlt három évben az ír élvonalbeli Bohemiansban és a Waterfordban futballozott.

